La politóloga y empresaria catalana Susana Gallardo presentó este martes en el Ateneu de Maó el libro «Secret Houses. Living in Menorca», del que es autora junto con el fotógrafo y director artístico francés Karel Balas. La presentación contó con la participación de la presidenta de la entidad ateneística, Margarita Orfila, y la asistencia de unas 130 personas que llenaron el salón de actos, entre las cuales se encontraba el ex primer ministro francés Manuel Valls, pareja de la autora del libro.

Susana Gallardo, autora de la introducción del libro y del texto de cada una de las viviendas fotografiadas, afirmó que el libro «Secret Houses. Living in Menorca», un proyecto editorial que ha llevado dos años de trabajo, era su particular manera de agradecer a Menorca y a los menorquines su hospitalidad y el haber conservado la identidad de la Isla. «Mi corazón es menorquín, amo Menorca, sus instituciones las respeto muchísimo, es un honor inmenso y nunca me imaginé que cuando hace unos años me hice socia del Ateneu de Maó que un día estaría aquí presentando un libro. A mí me gusta tanto Menorca que no quiero solo veranear en la Isla, me quiero implicar como sea, cuando sea y de muchas formas, porque soy una persona inquieta y todo me interesa. Es mi manera de dar gracias a Menorca, a los menorquines por esta tierra, por haberla conservado de esta manera, por haber conservado sus costumbres, sus casas, sus predios, su industria, su costa. Menorca es un paraíso que está a poco más de una hora de todas las capitales europeas y completamente preservada, con una cultura impresionante y unas gentes acogedoras», aseguró.

Manuel Valls estuvo presente en la presentación del libro | Josep Bagur Gomila

Dos años

La iniciativa de Susana Gallardo de plasmar sobre el papel algunas de las viviendas más impresionantes de la Isla, siempre protegiendo la intimidad de los propietarios, la ha llevado a cabo después de recorrer durante años la costa y el interior de la Isla y de haber conseguido la complicidad del fotógrafo Karel Balas. El libro recoge 19 viviendas de la Isla, entre las cuales Gallardo afirmó sentir preferencia por dos de ellas en especial, un palacete de Ciutadella y «una casa espectacular» en Sant Climent. Justificó la fotografía de la portada del libro -la cala de Binissafúller- porque «se ven todos los elementos de la Isla, una casita de veraneo, la buganvilia, la pared seca y el mar, entre otros», subrayó.