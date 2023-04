Aquest cap de setmana tindrà lloc a Sa Vinyeta, Ciutadella, la trobada de l’escoltisme menorquí, seguint la tradició, en honor al seu patró, Sant Jordi. En aquesta edició està organitzatda per l’Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret, de Ciutadella, i reunirà a unes 150 persones, entre infants, joves, caps i responsables participants.

Sota el fil conductor de la cooperació, i amb el lema aquest any «Ajuntam forces per superar-nos», infants i joves dels diferents agrupaments escoltes de l’Illa es trobaran, dissabte, a la plaça dels Pins de Ciutadella, per dirigir-se, des d’aquí, fins a la plaça de la Catedral, allà on es farà l’acte de benvinguda. Tot seguit, les diferents agrupacions posaran rumb cap a Sa Vinyeta, on muntaran les tendes. A la nit, tindrà lloc la vetllada, on cada agrupament ha preparat una part d’aquest moment de la celebració.

Jocs i reflexió

La jornada de diumenge estarà dedicada a diferents jocs cooperatius i també hi haurà temps per a la reflexió i la celebració eucarística. La trobada finalitzarà amb l’acte de cloenda i el repartiment en aquest moment dels records del cap de setmana. El comiat el posarà, seguint la tradició, el cant, com sempre amb el component emotiu, de l’«hora dels adéus».