Després d’uns anys sense la trobada de tot un cap de setmana de Sant Jordi, per culpa de la pandèmia, sa Vinyeta de Ciutadella va ser de nou, el passat dissabte i diumenge, escenari de l’escoltisme menorquí. Fins a 160 persones, sumant infants, joves, caps i responsables, van gaudir d’aquesta experiència sota el lema o la idea «Ajuntam les forces per superar-nos». Amb diversió assegurada; la de les vetllades, la nit a les tendes, la taula junts i sobretot, afirmen els organitzadors, l’alegria del retrobament.

Les diferents agrupacions dels Escoltes de Menorca van trobar de nou en aquest espai, amb el suport del Consell, Infojove i Ajuntament de Ciutadella, el centre del treball sobre valors, com la cooperació, amistat, solidaritat, igualtat, respecte, empatia i confiança. Cada agrupació escolta n’havia treballat un en profunditat al seu cau, i en la trobada ho compartiren.

El Sant Jordi Escolta havia començat a les 16 h de dissabte, amb l’agrupació de Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella com amfitriona. Es van reunir a la Plaça des Pins els grups de Maó, Sant Climent, Alaior i Ferreries, ajuntats amb els dos de Ponent; obrint-se pas pels carrers de la població amb el ritme de Retrò Batucada, i fins a la Plaça de la Catedral. És on va tenir lloc la benvinguda i presentació d’aquest nou retrobament, i amb la intervenció, entre d’altres, de Laura Mercadal, responsable de l’agrupament organitzador; Carlos López, president d’Escoltes de Menorca, i Joana Gomila, alcaldessa de Ciutadella. Des d’aquest punt, els membres de les agrupacions es van dirigir cap a la zona de sa Vinyeta, per muntar tendes, preparar la vetllada i posada en comú.

El diumenge arrancà prest amb un bon berenar, necessari per agafar força per a la fira dels jocs cooperatius que tenien preparats. Amb l’al·licient, durant el matí, de l’afegit d’un grup d’escoltes adults, representants de l’escoltisme illenc en agrupaments i d’equips directius de l’associació en anys passats, que compartiren també aquesta trobada.

La celebració eucarística, després, presidida pel consiliari de l’Agrupació Escolta Sant Antoni Maria Claret, el rector Antoni Fullana, va servir per reflexionar sobre Jesús en el passatge evangèlic del camí d’Emmaús. La trobada va continuar més tard amb un bon dinar, preparat per mares i pares de l’agrupament organitzador, encarregats de l’avituallament, que donà pas a la cloenda del cap de setmana. Aquí varen intervenir Leonor Berja, directora insular de Joventut; i de nou, Joana Gomila, alcaldessa de Ciutadella, i Carlos López, president d’Escoltes de Menorca; juntament amb Joan Mercadal, consiliari Diocesà, en representació del Bisbe de Menorca, i Àgueda Marquès, cap d’agrupament de l’agrupació escolta Sant Antoni Maria Claret. Com a grup organitzador, van repartir un record als assistents i autoritats.

Per acabar, com no podia ser d’altra forma, es va fer una gran rotllana que serví per acomiadar-se. I com sempre, al so i les emocions del tradicional cant de l’«Hora dels adeus».