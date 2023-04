«Venim de tres o quatre anys bons», explica Oriol Riera. Crien més, diu. Encara que no és ben bé açò, perquè les llagostes creixen a poc a poc. No es poden agafar de menys de mig quilo i han de tenir ja nou centímetres de cap. Recorda com en temps del seu avi, una temporada van haver de deixar d’anar de llagosta, perquè ningú n’agafava, i en comptes d’açò, es van dedicar a palangre. Que n’hi hagi més també té a veure amb el fet que no hi ha aficionats, sinó que és una tasca exclusiva de pescadors d’art menor. La pesca d’arrossegament no hi arriba, perquè estan molt refugiades a roques. La llagosta es mou amb la calor, i com més calor, més es mouen. Per tant, el canvi en la temperatura no perjudica.