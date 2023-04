Dues batutes. La musical, del director pròpiament de la Banda de Música de Ciutadella, Joan Mesquida. I la de la direcció escènica, a càrrec del ballarí i coreògraf Joan Taltavull, enrolat aquí en un nou projecte que té la finalitat de donar a conèixer la formació des d’una forma molt propera. Vestit de concert pedagògic, 70 membres d’aquesta formació musical pugen aquest diumenge a l’escenari del Teatre des Born de Ciutadella. Ho fan en dues tandes, a les 17:30 i a les 19:30 hores, en un espectacle amb rerefons didàctic dirigit a un públic familiar.

Atracar i donar a conèixer el repertori, els integrants, les partitures, la funció del director o on és costum que actuï Sa Banda. A Ciutadella, la formació posa música a diferents moments de la vida sociocultural del poble, de tal manera, que es pot dir que gairebé no hi ha esdeveniments on la seva presència no sigui essencial. Joan Taltavull, en aquest sentit, emfatitza tots els moments en què la banda és part mateixa de la festa. Des de Nadal, processons de Setmana Santa i altres cerimònies, a passacarrers o les festes de Sant Joan. També són variats els registres o gèneres musicals del seu repertori, capaços com són d’interpretar amb tota solemnitat un himne, peces clàssiques, els temes més populars, com pasdobles, amb «el Jaleo», a recentment, els grans hits de la música actual.

L’espectacle donarà a entendre què és una banda, però està implícit també fer arribar què significa per als músics formar part d’una formació que està sempre a primera línia, amb la seva música, en els grans moments del poble. Quelcom que ja es viu des del planter de la banda infantil i igualment des de la juvenil, fins a passar a la banda «grossa» o municipal, integrada avui per 80 músics.

Un sentiment mutu, perquè la banda està al cor de Ciutadella, i açò és quelcom que es nota quan toquen al carrer. Ho reconeix Joan Mesquida, qui du des de l’any 2000 com a director de la formació, tenint ell quan va començar 24 anys. Per tant, gairebé es pot dir que han crescut junts. Una banda que forma part del poble, i que amb aquest concert va més enllà per donar-se a conèixer bé per dins. La iniciativa ha sortit de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Tot un repte, afirma Mesquida, amb un llenguatge pedagògic per a fillets, mostrar-se tal com són.

Dia 26 de juliol el públic incondicional els espera al concert d’estiu, a la plaça des Born, en un recital que vindrà, com cada any, amb els instruments afinats per a les grans sorpreses. Abans, dia 3 de juny, el concert de primavera, a la plaça de la Catedral, ajuntarà als músics de la infantil, la jove i la municipal.