La Gran Trobada dels Clubs de Jubilats de Menorca va reunir aquest dijous a Ciutadella les 11 entitats de l’Illa, en un nombrós grup de gairebé 800 persones. Organitzada per la Federació de Persones Majors de Menorca, aquesta jornada tenia enguany com a amfitrions les associacions de la ciutat de Ponent, la de Jubilats i Pensionistes L’Esplai i la Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Sa Nostra, amb el suport institucional de l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell.

Va marcar la trobada la convivència entre persones grans i joves, amb la participació dels alumnes dels dos instituts de secundària de la localitat, IES Maria Àngels Cardona i Josep Maria Quadrado, juntament amb els del Col·legi Sant Francesc de Sales i Nostra Senyora de la Consolació, que es van unir al grup dels jubilats per acompanyar-los en una visita cultural per la ciutat. Una bona estona d’intercanvi intergeneracional que posava de manifest el paper social que poden desenvolupar, amb benefici recíproc, els dos grups d’edat.

L’itinerari del programa del matí els va dur a Can Saura, la Catedral i al Seminari, en diferents visites guiades. De la mateixa manera, hi va haver parada per veure exposicions a l’Espai Xec Coll, la Sala Sant Josep i el Casino 17 de Gener, en mostres de diferents arts; pintura, fotografia i manualitats.

Per altra banda, el Teatre des Born els esperava per a les actuacions que havien preparat les associacions amfitriones, amb l’actuació de la Coral de l’Esplai i la del Club Democràtic, a més d’un sainet amb el toc d’humor de l’autor Xesc Forteza, amb el títol «Separar-se està de moda», a càrrec també de membres de l’Esplai. Representacions que culminen hores d’assaig i dedicació, i que parlen molt bé de l’activitat que realitzen des d’aquestes entitats. I del resultat que donen pel benestar. Ho és en si mateixa aquesta gran trobada un exemple de salut emocional per a les persones grans. Per la part lúdica i la de suport entre els membres de les diferents entitats.

Com no podia ser d’altra manera, la festa va desembocar al migdia en una gran taula. El lloc triat per gaudir del dinar va ser la sala multifuncional del Canal Salat, amb un gustós càtering del restaurant Ca N’Àngela, que els va oferir una amanida i croquetes, bacallà, púding, aigua i vi. Aquestes trobades, que segons relata el secretari de la Federació de Persones Majors de Menorca, Andreu Moll, daten dels anys 80, no són pròpiament trobades sense el ball. Aquest dijous, va ser l’Orquestra Huracán, amb el seu bon ritme i repertori de temes coneguts de tots els temps, l’encarregada d’amenitzar-lo, amb aquesta estona de xalada.

El comiat també ho va ser de gran, i va venir amb una actuació emotiva i afectiva d’homenatge a les persones que ja són majors dels fillets i joves dels Pueri Cantores de la Catedral i del Consell infantil Municipal de Ciutadella. Un homenatge als avis, en agraïment al seu paper com a garants de la nostra memòria o d’un altre temps a Menorca. Les paraules de gratitud i consideració cap a aquest col·lectiu van venir també per part dels diferents representants institucionals. En nom dels jubilats, va parlar Rafel Cortés, expresident del Club de l’Esplai. També ho va fer la presidenta del Govern, Francina Armengol, convidada a la trobada; com la presidenta del Consell, Susana Mora, i la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila.