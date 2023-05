Aquest divendres va començar a Alaior la vuitena edició dels Dies de Flors al municipi, que fins al 21 de maig omplirà de decoracions i instal·lacions florals de gran impacte el centre històric de la ciutat. Després, els Dies de Flors es traslladaran als nuclis de Cala en Porter i Sant Jaume.

El batle d’Alaior José Luis Benejam ha destacat que «aquesta activitat és una de les més esperades al llarg de tot l’any. El centre històric d’Alaior ja és espectacular de per si, però adornat amb flors és màgic i sorprenent».

Es tracta d’una activitat que vol, per una banda, engalanar els diferents punts on se situen les decoracions, i per una altra, dinamitzar el comerç local i el sector de la restauració durant els dies que té lloc l’esdeveniment.

Són tretze els escenaris decorats amb motius florals: pou del carrer Santiago Pons Quintana (Pla d’en Borràs), sa Palmereta, Dalt es Fossar, plaça Nova, Convent de Sant Diego, plaça des Ramal, Dalt ses Penyes, el pont del carrer Sant Josep, plaça Constitució, rotonda de la Trotxa, rotonda de Son Bou, Av. Rev. Pare Huguet i l’entrada a Alaior per Cala en Busquets.

Actuacions musicals

Per altra banda, les col·lectives instrumentals de l’Escola Municipal de Música participen en els Dies de Flors amb diferents actuacions. Avui, entre les 12 i les 13 hores, es podrà gaudir de la música que han preparat els alumnes i professors de l’escola especialment per a l’ocasió. Les actuacions seran simultànies i s’aniran repetint al llarg d’una hora a diferents racons del poble. Al Pati de sa Lluna hi haurà violí i flauta travessera, Dalt ses Penyes vent-metall i Dalt es Fossar la col·lectiva de clarinet i guitarra.