El recinte firal des Mercadal viu aquests dies una activitat frenètica. L’espai s’està adequant per celebrar la XXV edició de la Fira del Cavall, una de les cites més importants del calendari d’esdeveniments. Se celebrarà entre divendres i diumenge d’aquesta setmana i durant aquests tres dies el públic podrà gaudir de la bellesa i el caràcter de la capa negra menorquina.

El Concurs Morfològic, que en aquest cas celebrarà la seva XXXII edició, comptarà enguany amb una gran participació. En concret, el jutge valorarà 100 exemplars en la secció de morfologia (respecte els 87 inscrits l’any passat) i 35 en la de funcionalitat (quan l’any passat n’hi havia 21 d’apuntats), tenint en compte que després d’un bon grapat d’anys, hi tornarà haver representació per a la disciplina de doma menorquina. De fet, s’han hagut de fer algunes modificacions en el reglament del concurs per poder diferenciar-les. Hi haurà dos campions d’aquesta secció.

Segons assenyala el president de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, Cristòfol Marquès, la doma menorquina va anar perdent presència i davant aquesta circumstància, l’Associació ha volgut conèixer el motiu i tornar-la a tenir present. De fet, explica que es van celebrar clínics d’aquesta modalitat on va quedar més que palesa la qualitat existent. Així, s’han inscrit 19 exemplars en doma clàssica i 16 en menorquina.

Marquès assenyala que la raça viu un bon estat de salut. I està despertant l’interès de països emergents com els Estats Units i Bèlgica. El cens actual és de 3.800 exemplars.

Espectacle eqüestre

Un dels moments més esperats d’aquesta cita amb el cavall menorquí arribarà amb l’espectacle eqüestre de dissabte a les 21 hores. Hi participaran 53 cavalls i genets, a més d’altres 41 persones. I és que estarà dedicat enguany a la música dels anys 70 i 80 i l’organització ja avança que arriba carregat de sorpreses. Les noces de plata ho ben mereixen. Hi participaran vuit clubs d’arreu de l’Illa, a més a més de l’Escola de Dansa Ute Dahl. L’Orfeó Maonès també hi col·labora aportant la vestimenta.

Cal assenyalar que l’Ajuntament des Mercadal habilitarà diferents aparcaments provisionals per tal d’evitar que els assistents aparquin a la carretera. S’ha preparat una borsa devora el cementiri i a la zona esportiva, a més dels espais disponibles a Biniaumaia i al polígon industrial i de les places existents dins el poble. No es pot aparcar dins el recinte firal.

El batle des Mercadal, Francesc Ametller, assegura que aquesta «és la mare de totes les fires» i el poble aprofita la cita per dinamitzar el comerç i el producte local. Per la seva banda, el conseller Josep Pastrana exalta el cavall de raça menorquina com a «símbol de les races autòctones de l’Illa i emblema de Menorca».