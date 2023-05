Volar pels voltants de l'aeroport de Menorca no és segur pels ocells, ja que poden col·lisionar contra els avions. De fet, l'any passat dues aus (un xoric i un sibil·lí) van ser tractats al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre, que gestiona el GOB a Ciutadella, per impactes amb avions. I per evitar que hi hagi més casos el servei de control de fauna del mateix aeroport l'any passat va capturar, mitjançant trampes, fins a 17 xorics que foren traslladats al centre del GOB perquè els alliberés a una altra zona, després d'anellar-los per fer un seguiment dels animals i vigilar que no tornessin cap a la zona aeroportuària.

Els 17 xòrics formen part dels 1.388 animals, de fins a 81 espècies, que van ser atesos al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre. Cal destacar que molts d'aquests animals, fins a 63 van ingressar a causa de col·lisions: 47 d'ells amb vehicles (13 tortugues de terra, 5 mussols, 4 òlibes, 3 arpelles, 2 xòrics, 1 tortuga babaua i una gavina corsa) i altres 10 varen col·lisionar contra finestres o grans vidrieres. La memòria de 2022 també destaca que fins a 35 ingressos han estat per electrocució, sobretot ocells de mida gran. Per espècies ateses al Centre, la més nombrosa són, en diferència, les tortugues de terra, amb 652 entrades, la majoria d'elles en captivitat. També destaquen la captura de tortugues d'aigua de Florida (actualment prohibides), i que han estat alliberades en zones humides de Menorca. Un àguila peixatera atesa al centre del GOB. L' eriçoneta que torna a caminar El GOB ha difós en les seves xarxes socials la història d'una eriçoneta, que va ingressar el centre el passat 18 de febrer, i va haver de ser operada, acabant amb l'amputació de la pota dreta. Després de setmanes de recuperació, i malgrat tenir una pota menys, l'animal 46 dies després de l'operació ja torna a caminar.