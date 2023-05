Ja han passat 25 anys des que es va fundar l’Associació de Persones Sordes de Menorca (Assorme). La petició dels joves i adults amb sordesa per crear una comunitat a l’Illa en què trobar-se amb els seus iguals i en què compartir experiències socials, així com també el reclam de les famílies de menors sords per aconseguir que l’educació s’adaptés a les seves necessitats i fos més accessible amb la incorporació d’intèrprets a les aules, va trobar resposta en la constitució d’aquesta entitat l’any 1998. Ara, els qui encara gaudeixen de tot el que ofereix Assorme, com Anna Mascaró i Marcos Pons, asseguren que «és una família més, amb què t’adones que tenim capacitats i drets, i que podem assolir una vida independent».

A l’Associació hi formen part una setantena d’associats, entre persones sordes, sordcegues, oients, familiars i amics. És una comunitat molt diversa i heterogènia, que compta amb individus que tenen des de 3 anys fins a 85. «És molt bonic perquè així podem compartir i conèixer les diferents necessitats que tenim a mesura que anem passant per les diferents etapes de la vida», expliquen. Al llarg d’aquests 25 anys d’existència d’Assorme, destaquen que han pogut respondre a la demanda de les persones sordes de disposar d’intèrprets, de ser ateses i de tenir al seu abast serveis en tots els àmbits (educatiu, social, laboral i personal). L’equip de treball prové , des de la creació de la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca l’any 2008, d’aquesta altra entitat, que proporciona a Assorme el Servei d’Atenció a Persones amb Sordesa (SAPS) i altres serveis de logopèdia, rehabilitació i atenció psicològica. Tot i així, des d’Assorme segueixen fent molta feina, és una associació que mai ha estat aturada. Cada any realitzen diversos projectes i han creat un munt de materials en llengua de signes, cartells i campanyes de sensibilització. Ara, per exemple, ultimen un recull sobre gastronomia menorquina. És una entitat molt inquieta, des de la que es pretén atracar la cultura menorquina a les persones sordes. Són elles les que demanen que es faci tot això: volen formar part, de la mateixa manera que la resta de la societat, d’aquesta Illa. «Tot i que s’han començat a donar passes endavant, encara falta que se’n donin moltes més. Les barreres de comunicació no s’han romput al cent per cent i el més important és que tots els serveis públics han d’assegurar l’accessibilitat per a les persones amb sordesa i amb qualsevol altre tipus de discapacitat», subratllen Anna Mascaró i Marcos Pons. Han aconseguit una major sensibilitat al món educatiu, laboral i institucional, que de cada vegada més sol·licita disposar de serveis d’interpretació. Però encara falta, reivindica la comunitat sorda de Menorca, que es pensi en fer activitats de cultura, oci i temps lliure accessibles. Aquestes són, per tant, les passes que, des d’ara endavant, Assorme espera aconseguir. El apunte Ciutadella serà l’epicentre de les activitats aquest cap de setmana Assorme commemorarà els seus 25 anys d’existència amb una sèrie d’activitats que es desenvoluparan a Ciutadella aquest cap de setmana. Després de la benvinguda a l’Ajuntament i de l’acte de celebració al Casino 17 de Gener, aquest dissabte a les 10 hores començarà la segona Marxa Solidària des de la Plaça dels Pins. La celebració continuarà a les 12 hores amb tallers en llengua de signes per a totes les edats. A les 19 hores hi ha programada una visita al Castell de Sant Nicolau i a les 21 hores un sopar de gala a Ses Voltes de Ciutadella. Aquest diumenge a les 10.30 hores hi haurà una altra visita al Palau Can Saura i a la Farmàcia Llabrés. A les 13 hores es posarà punt final a la programació.