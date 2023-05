En el reportatge de «Pescadors i mariscadors» dedicat a Lluís Enseñat, em va xerrar del seu besavi, Ignasi Enseñat Llompart. Un pollencí que vingué a Menorca amb la intenció de pescar agulles, allà pel 1900. Vaig sentir curiositat per aquest peix desconegut per jo, i em vaig posar a investigar sobre ell, i com el pescaven. I vet aquí el que hi vaig descobrir...

Les agulles són un tipus de peix blau, amb el cos molt allargat, mandíbules primes i llargues, dotades d’unes dents molt petites. Tenen la mandíbula inferior més llarga que la superior. Les aletes dorsals i anal estan situades al final del cos i no té escates. Són de color entre blavós i verd, ventre blanc platejat, i poden arribar a tenir fins a 60-70 cm.

Les agulles neden entre dues aigües, formant grans moles sobretot durant l’època reproductora en primavera. És freqüent que els pescadors les vegin saltar fora de l’aigua. Un instint natural per tal d’evitar ser capturades pels seus depredadors. Les agulles són carnívores i ataquen altres peixos, amb les seves llargues mandíbules, per poder alimentar-se. S’alimenten de petits peixos, pops, sèpies, sardines o petits crustacis.

A la nit aquesta espècie se sent atreta per la llum, i per això el sistema de pesca està a atreure-les amb uns focus encesos projectats damunt l’aigua. El sistema per pescar les agulles és l’encerclament, un sistema responsable i respectuós emprat per capturar altres espècies de peix blau.

La tècnica de l'encerclament consisteix a estendre una xarxa d'uns 300 m de llargada i 60 m d’alçada més o manco, amb la que envolten la mola de les agulles. Una vegada encerclada la mola de peix, es tanca la xarxa per la part inferior, com si es tractés d'una gran bossa, deixant les captures atrapades a dintre. Aquest art de pesca està pensat per agafar peixos migratoris que es desplacen per la superfície o entre dues aigües, com són també l’anxova i la sardina.

L’encerclament és un art de pesca que es realitza sempre de nit i consisteix a situar una barca petita amb un focus de llum dirigit sobre l’aigua, mentre que una altra, -la que pesca-, va voltant i encerclant els peixos tancant la xarxa.

Aquest tipus de pesca fa temps que no es practica a Menorca, donat que les agulles tenen poc interès comercial.