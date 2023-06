Les tres campanes de l’església parroquial de Sant Lluís ja no estan a l’interior de l’esvelta torre del campanar, donat que aquest dijous van ser baixades per un camió-grua en una operació que es va perllongar des de les 8.45 hores fins passades les 10.30 hores. La campana major, de poc més d’un centenar d’anys d’antiguitat, formarà part del patrimoni històric del poble, mentre que les dues petites -que van ser col·locades fa uns setanta anys- seran fuses per construir tres noves campanes, segons ha informat el rector de la parròquia Jesús Llompart.

El Consell parroquial de Sant Lluís va acordar el passat mes de gener la renovació de les tres campanes de l’església de Sant Lluís, rei de França, a causa del deteriorament que arrossegaven des de feia un parell d’anys, tant els jous que les subjectaven com les mateixes campanes, i davant l’aparició d’una esquerda d’uns 30 cm en la campana major, que va ser fabricada el 1916 pel mestre fonedor Pierre Dencausse. La parròquia va decidir la cessió d’aquesta campana a l’Ajuntament de Sant Lluís perquè sigui conservada i exposada com a bé patrimonial del poble. El dimecres van tenir lloc els treballs previs per a despenjar de la paret les tres campanes i els respectius jous, una acció que es va veure complicada davant el poc espai útil per moure’s a la part superior del campanar on estaven penjades les referides campanes. Aquest dijous al matí, un poc abans de les 9 hores, els operaris de l’empresa Juan Mora SA, amb un camió-grua de l’empresa Transports Joan Pons, van procedir al davallament de les campanes després de desfer la finestra de la campana major. Posteriorment, les tres campanes van ser transportades al magatzem municipal en el polígon de Sant Lluís, a l’espera que l’empresa 2001 Técnica y Artesanía, de la població valenciana de Massanassa, reculli les dues petites per fondre-les i iniciï la fabricació de les tres campanes. Cost i finançament La fabricació de les campanes, la instal·lació d’una línia elèctrica per fer-les funcionar i la renovació de l’interior del campanar té un pressupost d’uns 40.000 euros, que seran finançats amb una ajuda de 15.000 euros de l’Ajuntament, la col·laboració econòmica d’un grup de francesos amb residència a l’Illa i l’aportació de la mateixa parròquia.