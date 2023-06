L’agrupació Escoltes de Menorca ha quedat en mans d’una gestora després que no s’hagi presentat cap candidatura a l’assemblea de renovació de càrrecs, que se va celebrar divendres passat a la sala d’actes del Claustre del Carme de Maó. Ara, s’obre un període de tres meses per trobar un grup de persones que es comprometi a dirigir el col·lectiu per tres anys.

A l’assemblea es va aprovar el Pla de Voluntariat de l’associació, document important que marca el rumb i el funcionament de caps, responsables i tots els adults que formen part del moviment. A la trobada va assistir el bisbe Gerard Villalonga i el motiu més emotiu va ser el comiat de Carlos López, després de sis anys com a president. Els darrers tres, asseguren des del Bisbat de Menorca en un comunicat, «han estat marcats per la covid-19, ja que varen iniciar el compromís el juny de 2020, en plena pandèmia». L’equip diocesà amb el lema «Deixarem la terra adobada, pel nostre esforç» l’han format Maria Fedelich, com a tresorera; Maria Alba González, secretària; Clara Fedelich, responsable de branques; Ernest Coll, coordinador de formació; Antoni Florit, director de l’escola de formació; Anna Allès, responsable de branques; Joan M. Mercadal, consiliari; i Carlos López, president.