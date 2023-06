Un projecte que analitza el paper de la jardineria en la problemàtica de la flora invasora a l’Illa, realizat per alumnes de 1r de Grau Bàsic i de 1r de Grau Mitjà de Jardineria i Floristeria de l’IES Pasqual Calbó, de Maó, ha estat guardonat amb el primer premi de la categoria 2 en la VII Edició dels Premis a l’Ecoinnovació de la Fundación Endesa. El lliurament dels premis tindrà lloc el pròxim dia 14 de juny a Madrid.

Els alumnes implicats en el projecte educatiu asseguren en un vídeo que a principi de curs van a principi de curs van estudiar que les espècies invasores són una de les principals causes de la pèrdua de biodiversitat a escala mundial, el que es fa més notable en illes com Menorca, ja que posen en risc d’extinció un gran nombre d’espècies endèmiques. «Quan ens vam adonar que el nostre institut hi havia plantes invasores vam plantejar dur a terme aquest projecte per investigar com podíem fer front a aquesta problemàtica, perquè la nostra futura professió, la jardineria, és la principal causa de la introducció de plantes invasores i com a futur jardiners no volem ser part del problema, sinó de la solució», afirmen.

El projecte també ha inclòs unes iniciatives en l’àmbit del centre educatiu.

Vies d’acció

El coneixement de les plantes invasores a l’institut, les accions a dur a terme, i la col·laboració amb entitats van ser les tres vies d’acció plantejades pel grup d’alumnes. Així, el projecte va començar amb una sèrie d’enquestes entre alumnes i professors del centre que, després d’una anàlisi, va constatar el poc coneixement sobre aquesta problemàtica, sobretot entre els alumnes. «Vam organitzar un concurs setmanal de preguntes durant dos mesos, i vam crear un web que reuneix informació necessària de les plantes no invasores i donar a conèixer el nostre projecte», afirmen.

La següent passa va ser determinar les zones del centre educatiu en què hi havia les espècies invasores, «les vam analitzar per veure quines podíem eliminar, donat que algunes era impossible per la seva difícil extracció, concretament vam eliminar algunes plantes de Myoporum, Pittosporum, Kalanchoe, Aeonium i Aloa maculata, i les vam canviar per algunes espècies autòctones. A més estem criant una bardissa promotora de la biodiversitat per substituir la típica de Myoporum i Pittusporum per espècies autòctones com la mata, magraners i alocs amb la finalitat de sumar biodiversitat en tost de restar-la», apunten.

I la tercera acció va estar encaminada a la col·laboració amb entitats i institucions. Així, amb Ibanat van participar en la campanya de control de Carpobrotus edulis a Favàritx, dins el Parc Natural de S’Albufera des Grau, on es van extreure més de 40 kg, a més d’ajudar a elaborar el mapa de distribució de l’espècia a la zona; mentre que amb el Consell insular es va eliminar la Pennisetum setaceum a una zona de Binibèquer. «Duent a terme aquest projecte ens hem adonat que la jardineria no té per què ser un problema per al medi ambient, ja que si se segueixen criteris sostenibles pot ser part de la solució, creant espais plens de vida. A més, creim que és molt important la prevenció, com a ciutadans no hauríem de contribuir amb l’ús d’aquestes espècies en els nostres jardins, però per açò és important reconèixer-les i fer més campanyes de divulgació», subratllen.