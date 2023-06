L’Ajuntament de Ferreries i la Fundació Minorica Gimnesia van signar ahir el nou conveni de col·laboració, aprovat per la sessió plenària el passat dia 25 de maig, que inclou la cessió d’un local per ubicar en un pròxim futur el Museu de Ciències Naturals de Menorca en el nucli urbà. El nou conveni reforça la feina de Ferreries per la cultura i el medi ambient.

El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ferreries i la Fundació Minorica Gimnesia estableix una sèrie de punts en comú amb la intenció per ambdues parts de promoure activitats d’interès ambiental, ecològic, paisatgístic, arqueològic i cultural. Tot aquest ventall d’iniciatives pretén potenciar Ferreries com a un espai per l’educació ambiental juntament amb l’atracció de nous visitants. A més, el conveni de col·laboració contempla la creació d’una comissió de seguiment dels projectes a realitzar, que estarà formada per representants de l’Ajuntament i la Fundació, i que inclourà un seguiment anual del funcionament del conveni i servirà per coordinar les actuacions d’ambdues parts. Batlessa La batlessa de Ferreries, Joana Febrer, ha valorat de forma positiva la signatura del conveni de col·laboració i ha remarcat el treball que es durà a terme per, entre altres, «promoure oficis tradicionals a un públic més jove».