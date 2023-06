«Tres morillas me enamoran», cantava Maria Camps acompanyada al piano per Marlén Coll per obrir una singular experiència músico-gastronòmica al Convent de sant Diego, a Alaior. Mentre el públic degustava un aperitiu a base d’olives negres i verdes preparades pel jove i premiat xef alaiorenc Pau Sintes. Eren, figuradament, olives recollides per Aixa, Fátima y Marién als camps de Jaén tal com diu la cançó anònima que va ser recollida al «Cancionero de Palacio».

Maria Camps cantant una cançó dedicada al vi Chàteau Margaux Després d’aquest primer tast van arribar a les taules dels espectadors uns crackers amb aroma d’herbes. Les dues músiques interpretaven «Menta i farigola» d’Eduard Toldrà. Vindrien a continuació «El poema de l’aigua», d’Aita Donostia; «Elisir de si perfeta», de Gaetano Donizetti, i «El forastero», de Carlos Guastevino, amb l’acompanyament d’aigua, vi blanc de Menorca i panets amb panses i nous. Caterina Juanico tanca un cicle de vuit anys i mig a la presidència de JJMM d'Alaior Aquest viatge per músiques d’origen divers que incorporen el menjar o el beure en el seu contingut tenia també un caire pedagògic. Amb cada mos i amb cada peça musical Pau Sintes i Maria Camps donaven una explicació per situar cada una de les experiències, de l’art de la cuina a la intrahistòria de les composicions musicals. La soprano va dedicar un bon temps abans de cantar unes emotives «Nanas de la Cebolla» (Serrat-A. Cortés-Hernández) per tal de comentar les circumstàncies en què el poeta d’Orihuela va escriure a la presó de Torrijos aquest poema dedicat al seu fill. Una sopa de ceba va acompanyar aquesta sentida interpretació. Mostra dels plats servits a la matinal de ‘Es Convent’ El cuiner i les músiques ja s’havien guanyat del tot al respectable quan després van sonar la tonada popular «La Dolores», amenitzada amb farcellets de pollastre; «Els albercocs i les petites collidores» (Toldrà-Carner), acompanyades amb una coca amb tres castes d’albercocs; «Ai cafè, quina dolcesa» (Bäch) servida amb pastís de cafè d’Alaior, i «Canción de Angelita» amb un brindis final de moscatell a manca del prohibitiu Chàteau Margaux al que fa referència la cançó de Fernández Caballero. «Sa nuvia d’Algendar» va posar fi a aquesta deliciosa trobada matinal amb la qual l’actual junta de Joventuts Musicals d’Alaior (que es va ocupar dels laboriosos preparatius de convertir Sant Diego en una mena de cafè-concert) acaba el seu mandat i Caterina Juanico tanca un cicle de vuit anys i mig a la presidència de l’entitat. L’assemblea de socis ha elegit Montserrat Timoner com a nova presidenta.