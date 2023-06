As Migjorn Gran, el grup d’amigues del patchwork, una forma de costura que ajunta de forma geomètrica teles de diferents estils, formes i colors, ha creat les banderoles que decoren des de començaments de primavera places i carrers. Sense imaginar la feinada que hi ha darrere, la bellesa i l’alegria que donen ja predisposen a la fascinació, tant en la gent del poble com en els visitants que s’ho miren i admiren. Però, és que a més, hi ha implícits uns quants principis o valors. Com l’ecologia, donat que aquestes banderoles estan fetes a partir de teixits de roba reciclada. A més, no contaminen ni fan renou quan les mou el vent, a diferència de les de plàstic. I duen darrere tota una filosofia d’amistat i de gaudir quan les fan.

Aquestes aficionades del patchwork des Migjorn són Margarita Portella, Margarita Riudavets, Joana Riudavets, Joana Dolores Pons, Laia Bosch, Nuri Florit i Josefina Benejam, amigues que es reuneixen una vegada a la setmana al taller que tenen instal·lat a Cas Jubilats de la mateixa població. La costura amb aquesta tècnica, que té a Margarita Portella com a principal artífex, la van començar fa 12 anys. I en fa un parell que decoren el poble, que dona d’aquesta manera la benvinguda a l’estiu. El seu treball va partir d’una tira de deu metres de llargària, i n’han acabat fent 25 de 25 metres i fins i tot del doble. Per ser precisos, 7.250 figures, que després enganxen en una cinta de tela, per on passa el cable d’acer del qual pengen, de punta a punta de carrer. Les han fetes enguany amb el patró de banderetes, peixos, flors, notes musicals, papallones o cors, i també de cavallets i palmeres, emblemes de Sant Cristòfol. Les cusen ajuntant diferents teles, una per una, i les planxen, perquè aguantin bé. Van començar la feina després de Nadal i a l’abril ja ho tenien tot llest. L’any passat van fer paraules de tela, en un homenatge a les típiques que es diuen as Migjorn, com «braverada», «esquèrcol», «plugin» o «llamenc». I aquestes també les han penjades, contribuint al bon ambient als carrers. El mural de flors de colors col·locat el passat cap de setmana a l’enfront de l’Ajuntament també l’han fet elles, en aquest cas, amb tul. I tenen previst decorar igualment amb banderoles el pati de l’escola. Aquestes dones contribueixen amb aquest engalanat a la vida del poble de forma totalment altruista, però amb la satisfacció de veure les seves creacions penjades. El cap de la brigada és el responsable de col·locar-les, amb totes les figures ordenades i en la mateixa direcció. Les banderoles ja queden per donar alegria aquesta primavera i a l’estiu. I de cara a les festes del poble encara en penjaran més.