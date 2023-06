Ara sí. Ciutadella ja ha esclatat en festes. Els dies més esperats de l'any han arribat. A les 2 del migdia, com cada any, s'ha repetit el ritual que marca la tradició, el del primer toc de tambor i fabiol, a càrrec del fabioler, Sebastià Salort. Enguany, amb la novetat del canvi d'escenari: la casa Vivó Truyols, a la cantonada del carrer de Maó amb la plaça de ses Palmeres.

Una multitud, a la plaça de Ses Palmeres, vista des del Molí des Comte | Katerina Pu

Ja des d'un parell d'hores abans, als voltants de la casa senyorial hi havia una multitud que esperava per viure des de primera fila un dels moments més esperats. Minuts abans de les 13, les portes de can Vivó Truyols, la casa senyorial d'enguany de les festes s'han obert. I ja hi ha hagut corregudes dels més joves per tenir un lloc privilegiat al costat de les escales. Un dels joves ha dit que des de les 11 del matí esperava al carrer per tenir lloc.

A la zona, s'han desplegat 190 efectius dels diferents cossos de seguretat per garantir que el primer toc es desenvolupi sense incidents. Enguany s'han habilitat quatre filtres d'accés que controlen l'aforament a la zona, que amb el canvi d'ubicació respecte de l'any passat, s'ha quintuplicat.

L'espera per a les 2 del migdia ha estat intensa. El caixer senyor, Borja Saura, ha sortit al balcó que dona al carrer de Maó per saludar a la gernació que hi havia afora del carrer. Mentre, a dins, els joves -i no tan joves- no aturaven de cantar cançons tradicionals. També més tard ha davallat les escales per animar els joves que hi havia a dins de la casa amb crits de «Sí, sí, sí, Sant Joan es viu així».

Tot a punt per tant, pe ar l'arribada de les 2. A les 13.56 hores ha aparegut el protagonista, en Sebastià Salort, a dalt de la somereta des de la plaça Nova. Un passadís l'ha permès poder arribar fins a la porta de can Vivó Truyols. Crits de «Sebastià, Sebastià». Ha entrat i ha esperat que fossin les 2 en punt, mirant el rellotge. El silenci era absolut. Minuts tensos.

I en aquest moment, ha pujat les escales. El caixer senyor, l'esperava. Ha estat la trentena vegada en la seva història que en Sebastià ha pronunciat aquestes paraules: «Bones tardes, senyor caixer. Em donau permís per començar el replec?». Unes paraules que a les quals en Borja Saura ha respost: «Sebastià, tens el meu permís. Pots començar el replec». En Sebastià s'ha posat sa guindola i ha començat a sonar el tambor i fabiol. Unes notes que han fet escarrufar la pell dels ciutadellencs, ciutadellenques, menorquins i visitants. Ningú és indiferent a aquest so. Crits de «Sí, sí, Sant Joan es viu així» de la multitud.

Borja Saura, i la seva familia, a les escales de cas Vivó Truyols | Gemma Andreu

El caixer senyor ha fet un gest perquè acabés de pujar l'escala i donar-li la mà. Sebastià Salort després ha seguit baixant les escales mentre seguia sonant el tambor i fabiol. Ha sortit de la casa senyorial per començar el replec. Són 102 els caixers i cavallers que participen en la tanda d'aquest divendres capvespre. El primer en incorporar-se al replec és el caixer fadrí.

Alegria desfermada en baixar el fabioler | Gemma Andreu

Alegria absoluta. Sant Joan 2023 ja ha començat. Arranquen els dos dies més intensos de l'any a Ciutadella.