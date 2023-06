Molta gent, molt d'encert i molta agilitat. Així es pot resumir els Jocs des Pla del matí d'aquest Sant Joan. De cada any que passa, hi ha més gent als Jocs des Pla del matí. La popularitat en el que són uns assajos de l'espectacle que se celebra el capvespre s'ha estès en els darrers temps, i ajunta a una gran i diversa gernació, i es manté com un dels actes ideals per gaudir-ho amb família. A més, enguany en caure en dissabte també ha fet que, a part dels ciutadellencs i dels visitants de fora l'Illa, s'hagin pogut veure més gent d'altres pobles de Menorca. I tot plegat es veiés el matí un Pla ple a vessar, on s’han arribat a concentrar més de 14.000 personas.

Quan eren les 10.42 hores amb tots els cavalls arreplegats as Pla i després d'una volta de caragol, el cavaller participant de més edat anà a col•locar l'ensortilla. Un cop tot estava preparat, en Juanlu Gelabert ha fet sonar el tambor i el fabiol i començaren els Jocs des Pla. El primer encert ha arribat prest a les 10.45 hores, quan corria el segon dels 28 cavallers que participen en la correguda de s'ensortilla. A la primera de les dues tandes s'han emportat dues anelles més. La segona tanda també ha anat prou bé, amb altres tres ensortilles. Al final el joc ha acabat amb sis encerts. Les sis ensortilles d'aquest any superen les quatre de les dues darreres edicions dels Jocs des Pla del matí (2022 i 2019), encara que per davall de les set de 2018. Dos cavallers córren abraçats | Josep Bagur Gomila Acabat el joc de l'ensortilla, quan passaven 18 minuts de les 11 han començat un dels actes més emotius, el córrer abraçats, en el que 12 parelles de cavallers galopen i es fonen amb una abraçada i una besada. Sense incidents greus Enguany, al contrari que l'any passat quan es produí un greu accident, els Jocs des Pla del matí s'han celebrat sense incidents destacables. De fet han estat un dels assajos dels Jocs més àgils dels darrers anys, ja que en tres quarts d'hora han corregut, sense interrupcions, els 28 cavallers de s'ensortilla i les 12 parelles dels córrer abraçats. Els Jocs del matí han acabat amb una volta de caragol en es Pla, i al migdia la qualcada ha enfilat cap al centre de la ciutat, per celebrar els caragols.