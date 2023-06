El centre històric d’Alaior tornarà a acollir les «Nits en Candela» que cada any reuneix a centenars de residents i visitants a Alaior per gaudir de la ciutat d’una forma màgica. Les cites seran el 29 de juny, el 27 de juliol i els 17 i 31 d’agost, a partir de les 21.30 h., quan l’enllumenat públic del centre històric s’apagarà per donar pas a les llums de les espelmes.

L’original recorregut a la llum de les espelmes comptarà amb actuacions musicals i artístiques a cinc racons del nucli antic: A Romandre, Mèrvils Duo, Aram Pino, Projecció i Las Chaveas (29 de juny); Nina, Marco Vinodelfin, Àngel Anglada & Pau Pons, Projecció i Arrels de Sant Joan (27 de juliol); Pep Gener, Arrels de Sant Joan, LeonManso, Projecció i Espai de circ (17 d’agost); i LeonManso, Gibet Pons Petrus, Sra García i Sergi Ametller, Projecció i Espai de circ (31 d’agost)