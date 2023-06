En Dinero, nou membre des de setembre de l’any passat de la Colla d’Amics Geganters de Llucmaçanes-Maó, que reprodueix, en record, la figura de qui ha estat un dels fabiolers més destacats a les nostres festes, Bartomeu (Mevis) Deyà, ja té rèplica en petit format.

Aquesta entitat s’ha ajuntat amb els Gegants de Sant Lluís per poder materialitzar la idea que figures emblemàtiques de les dues colles puguin estar en mans de la gent, a les seves cases. D’aquesta manera, unint esforços, el mateix s’ha aconseguit amb na Tecla, una de les figures més destacades de Sant Lluís, que enguany arriba al quart de segle.

Després de mesos de feina, i amb l’ajut d’una de les millors fàbriques del sector en l’àmbit estatal, s’ha assolit la creació de 200 figures, com si fossin joguines, d’en Dinero i na Tecla, a partir de material de goma, perfectament vestits i amb tot luxe de detalls, tal com són aquests gegants.

«Si el poble no s’ho pot sentir seu, no té cap sentit», afirma Víctor Pons, un dels impulsors de la iniciativa i membre destacat al capdavant de les dues colles. Ja hi havia hagut intents aquí d’obtenir figures de gegants en petit format, però sense la particularitat que el material permetés que els fillets hi poguessin jugar. Les colles menorquines han seguit, per assolir-ho, les passes d’entitats de Catalunya i Navarra, on s’han posat de moda, per dir-ho d’alguna manera, aquestes reproduccions de goma de figures representatives de cada poble.

El cost era molt elevat inicialment, i ha requerit temps i estalvis per part de les dues colles, que han finançat el projecte, per tirar endavant la iniciativa. Ho va impulsar també veure l’èxit popular que va tenir la presentació, el 4 de setembre, en el marc de les festes de Maó, en Dinero, personatge destacat, perquè va fer de fabioler a tots els pobles, sense comptar Ciutadella i Fornells. La figura, de fet, consolida els gegants com a símbol de la nostra tradició i les nostres festes.

Pel que fa a na Tecla, convertida ara en joguina, té un format, com toca, un poc més petit, com a filleta que és, respecte als altres gegants de la seva colla. Les entitats esperen que pugui caure en gràcia als infants, amb la seva cara simpàtica de grans galtes i vestimenta rosada.

El procés de creació

Aconseguir aquestes reproduccions fidedignes de les figures ha implicat un llarg procés, iniciat el desembre passat. Van començar amb en Mevis es fabioler, enviant a la fàbrica, Rotomolding Silco, tota mena de fotografies, dels diferents perfils, i perfeccionant el resultat a mesura que anaven rebent proves. Com anècdota, destacar la dificultat de fer entendre als enginyers d’allà què era una guindola, element destacat de la vestimenta de caixers i cavallers de les festes; amb la particularitat de la retxa cap a la dreta, tal com mana el protocol.

Na Tecla, convertida en joguina, amb els requeriments de seguretat que la fan apta per a fillets, té uns 20 centímetres de llargària, en comparació als 30 centímetres que fa la figura del fabioler. S’ha fet un poc més baixeta, tal com és, amb la idea, o el desig, de poder-la posar un dia al costat dels dos grans gegants de Sant Lluís, en Lluís i na Maria, reproduint el conjunt tal com els veim i els gaudim pels carrers en moments destacats de les festes.

Les figures d’en Dinero i na Tecla es poden adquirir a 33 i 30 euros respectivament. Es mostraran al local de la colla de Llucmaçanes, al carrer Josep Maria Quadrado de Maó, aquest dijous, en una jornada de portes obertes, de 10 a 13 i de 17.30 a 20 h. Na Tecla estarà també al mercat de nit de Sant Lluís aquest divendres. Es poden veure igualment a les xarxes socials, als perfils @gegantsdellucmasanes i @gegantsdesantlluis