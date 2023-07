Aquest diumenge 9 de juliol, Menorca i tot l'Estat Espanyol es bolcaran en la campanya 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple', un esdeveniment que té com a objectiu la conscienciació social i la captació de recursos per a la investigació d'aquesta malaltia. Aquesta serà la divuitena edició de la campanya, que se celebra cada segon diumenge de juliol.

L'any passat, 558 nedadors i nedadores de Menorca van participar en l'esdeveniment, recorrent un total de 297.000 metres. La campanya busca sensibilitzar la societat i mostrar solidaritat amb les més de 47.000 persones que pateixen d'Esclerosi Múltiple a Espanya. L'acte central tindrà lloc a la Platja a Cala'n Porter a les 13 hores, amb la presència d'autoritats dels ajuntaments i Consell Insular, així com els directius de l'entitat. La iniciativa convida a la ciutadania a nedar a les platges i piscines participants en solidaritat amb les persones afectades per l'Esclerosi Múltiple. Els metres nedats es sumen simbòlicament al final de la jornada. A més, es pot col·laborar amb la compra de camisetes, tovalloles i altres materials de merchandising, dissenyats específicament per a l'esdeveniment. Els fons recaptats es destinaran a la investigació de la malaltia. Voluntaris facilitaran informació sobre l'Esclerosi Múltiple i assessoraran les persones interessades sobre com participar en l'activitat. També estan convocats representants dels vuit ajuntaments de l'illa i diverses associacions de veïns. Aquest any els punts Mulla't estaran distribuïts per tota Menorca, incloent platges i piscines municipals. L'horari del Mulla't serà de 10h a 14h en tots els punts, excepte al centre esportiu Malbúger de Maó, que serà el dia 7 de juliol de 10h a 14h. Els punts seran els següents: Alaior

Platja de Cala en Porter (seu central)



Bar Pons de Cala en Porter

Maó

Malbúger Centro Deportivo



Platja de Sa Mesquida



Platja d’Es Grau



Platja d’Es Canutells

Sant Lluís

Platja de Binisafúller

Platja d'Alcalfar Es Mercadal

Na Macaret

Piscina Municipal d’Es Mercadal

Ciutadella

Platja Gran L'Associació d'Esclerosi Múltiple Illa Menorca (AEMIM) és l'organitzadora de l'esdeveniment a la nostra illa. AEMIM va ser fundada a finals de 1996 per persones afectades, familiars i amics, amb l'objectiu principal de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple i malalties similars, així com els seus familiars. L'Esclerosi Múltiple és una malaltia neurològica crònica que afecta el sistema nerviós central, predominantment a persones d'entre 20 i 40 anys i amb una major incidència en dones. Encara que el seu origen és desconegut, les investigacions apunten a una possible interacció entre factors genètics i ambientals. La malaltia no és contagiosa, hereditària ni mortal, però la seva evolució és diferent en cada persona, la qual cosa fa que se la denomini 'la malaltia de les mil cares'. Fins ara, no s'ha trobat una cura.