La sala d’exposicions Ca n’Ángel, des Mercadal, acull l’exposició «Xarxes», formada per obres artístiques i productes artesanals fets amb xarxes de pesca descartades, que es pot veure cada dia, excepte els diumenges, fins al pròxim dijous dia 13 de juliol, d’11 a 13.30 hores i de 19 a 21.30 hores. L’exposició és una iniciativa organitzada per PescArt Menorca, el projecte d’economia circular impulsat per Menorca Preservation a través de l’Aliança Menorca sense Plàstic.

El gruix de l’exposició «Xarxes» són les obres que aporta l’artista multidisciplinària Magda Triay, com són els quatre tapissos fets íntegrament amb xarxes de pesca que han estat retirades pels pescadors als ports de Ciutadella i Fornells i una sèrie d’aquarel·les i collages en què predomina la temàtica de la mar. La novetat de l’obra que mostra Magda Triay són els tapissos artístics, que presenten una mida d’1,50 per 1,20 metres.

Per altra banda, també es poden veure productes elaborats per altres artesanes com Júlia Triay que aporta collars, clauers, anelletes, i bosses; Artespai amb porta-espelmes i testos; Barba-Rossa amb clauers; i una obra pictòrica de Sílvia Vivó.

A més, hi ha els tapissos de xarxes que han estat elaborats per alumnes de segon i tercer d’ESO de l’institut Biel Martí, de Ferreries, com a resultat dels tallers del passat hivern impartits per Magda Triay.

A la inauguració, també es va projectar un vídeo promocional de la iniciativa, en el qual es veu tot el procés d’elaboració dels tapissos, des de la recollida de les xarxes que rebutgen els pescadors a causa del seu deteriorament fins que els estris dels pescadors es converteixen en obres artístiques.

En aquest sentit, Magda Triay afirma que les persones que treballen en aquest tipus d’artesania necessiten la implicació de la societat menorquina en general, per la qual cosa fa una crida a les institucions i als particulars perquè comprin els seus treballs per a decorar les seves cases o per regalar a altres persones, donat que implica moltes hores de feina.

Taller

Aquesta activitat artística pretén apropar la problemàtica mediambiental de les xarxes a la ciutadania i proposar idees per al seu aprofitament, per la qual cosa Magda Triay oferirà el pròxim dissabte un taller de reciclatge de xarxes de pesca, gratuït i obert per a tothom, amb la col·laboració de l’Ajuntament des Mercadal.