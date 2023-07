La navegació amb vela llatina, declarada Bé d’Interès Cultural Immaterial de Menorca, és una realitat ben viva aquest cap de setmana a la badia de Fornells on deu embarcacions participen a la 35ena trobada de barques clàssiques, organitzada per l’associació Amics de la Mar de Menorca.

Aquests llaüts i bots, s’han desplaçat des de Maó i Ciutadella i una des de Mallorca per la trobada anual que s’estén des de divendres fins avui, com explica el president d’Amics de la Mar de Menorca, Evarist Coll.

Sortides a navegar

Dels actes programats, destaquen les dues sortides per navegar dins la badia de Fornells amb aquestes barques clàssiques. Com informa Coll, a cada embarcació hi puja la tripulació corresponent i «si algú vol pujar, també hi ha aquesta oportunitat».

Entre les barques, algunes velles conegudes dels aficionats a la mar menorquins com la «Besitos», un llaüt de vuit metres d’eslora, i també «Maria Gloria», «Betlem» de Mallorca, «Es Torn», «Guillermito» un bot de només 3,5 metres d’eslora, «Orsay», «Bellisimo», «Ramon», «Dos Hermanos» i «Barlovent».

A la navegació d’ahir capvespre només varen participar vuit barques per la manca de vent. Avui és previst que surtin a navegar a partir de les 10 del matí.

El programa d’aquesta 35ena trobada va incloure divendres la xerrada de Felip Moll del Club Nàutic Ciutadella sobre la seva experiència en la travessa en solitari de l’Atlàntic amb una Mini 6.50, des del nord de França fins al mar Carib, aturant només a l’arxipèlag canari.

La festa marinera oberta a tothom amb peix fregit i havaneres va ser ahir una celebració.