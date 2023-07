Carlos de Salort Pons (Ciutadella, 2002), fill dels comtes de Torre Saura, presidirà les festes de Sant Joan durant el bienni 2024-2025, després d’haver estat nomenat per la Junta de Caixers Senyors. Coneix bé, des de petit, la gran celebració santjoanera. Ara tindrà la responsabilitat de presidir-la com a caixer senyor. El pròxim any acadèmic acabarà els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses a l’IE Business School de Madrid.

Com sorgeix enguany la decisió de ser caixer senyor?

—D’una manera molt espontània, encara que feia temps que me feia molta il·lusió. En el moment que la Junta de Caixers Senyors m’ho va proposar, no ho vaig dubtar i vaig acceptar. Quan acabi els estudis i comenci a fer feina serà més complicat tenir aquesta disponibilitat per presidir les festes.

Què suposa aquest nomenament?

—Un gran honor, molta il·lusió i també molta responsabilitat.

Què voldria destacar d’aquesta gran celebració?

—La història i tradició d’una festa que la fan única en el món, junt amb la intensitat i l’emoció que els ciutadellencs la vivim.

Com les ha viscut i les viu?

—Des de molt petit he viscut tots els Sant Joan, excepte un any, quan vivia a Anglaterra, i ho record amb molta nostàlgia. Sant Joan és una cita imprescindible; m’agrada cada any anar als diferents actes, fer botar cavalls, fer entrar cavalls a les cases; trobar-me amb amics per prendre qualque ginet. I veure l’entrada al Caragol des Born, que no m’ho perd mai. L’any que ve ho esper disfrutar més amb l’experiència de caixer senyor; i un dels meus objectius és viure-ho plenament amb tots els ciutadellencs.

Quins actes més l’agraden?

—Es Caragol des Born, amb l’entrada del caixer senyor al galop és un moment únic, però hi ha molts altres espais i actes polits i emotius, com el Caragol de Santa Clara, encara que també monpare m’ha explicat que l’arribada a cavall a l´ermita de Sant Joan de Missa és magnífic i molt emotiu.

Com viurà amb la seva família les festes del pròxim bienni?

—Crec que serà una experiència única; esteim tots molt il·lusionats. La família és molt important com estaló i acompanyament, i perquè les festes surtin molt bé.

Com valora l’evolució de les festes de Ciutadella?

—Tenen dos aspectes molt delimitats: per una banda la Junta de Caixers i els cavallers que composen la qualcada que mantenen unes tradicions, uns protocols i que fan un esforç per conservar-ho. I, a la vegada, la participació de tot Ciutadella. Vull que les festes siguin per als ciutadellencs.

Com va decidir el nomenament dels caixers?

—Va ser una decisió difícil perquè hi havia molts oferiments, amb un gran nombre d’aspirants. Des d’aquí vull agrair totes les propostes que vaig rebre, que van ser moltes. Finalment, després de valorar-ho, vaig prendre la decisió de nomenar caixers vinculats a la casa: Son Àngel i Ses Angoixes són llocs de la casa i el caixer casat és el mestre d'obres de Can Salort des de fa anys.

Li preocupa la massificació?

—Tenc plena confiança en les mesures de l’Ajuntament de Ciutadella, la junta local i els cossos i forces de seguretat, amb qui col·laboraré plenament, perquè puguin adoptar i aplicar les mesures més adequades i eficaces per a donar-hi la millor resposta.

Cal prioritzar l’accés dels ciutadellencs als actes?

—Sí; cal estudiar-ho amb profunditat per l’entrada dels ciutadellencs a actes com, per exemple, el Caragol des Born i Es Pla.

Quins aspectes considera que es poden millorar, a les festes?

—Intentaré que la dinàmica de la qualcada sigui el més àgil possible i, com exemple, evitar interrupcions entre cavallers. També col·locar millor i amb un major nombre els abeuradors dels cavalls; i altres qüestions que s'han de tenir en compte, com escampar més arena on faci falta, i mesures de sentit comú per no perdre temps i poder complir horaris.

Quina relació mantindrà amb l’Ajuntament de Ciutadella?

—Com habitualment feim, amb diferents reunions durant l’any amb els regidors de festes i la junta del bienni per tractar els diversos aspectes que van sorgint.

Què diria als pagesos que participen a la qualcada?

—Que mantenguin la tradició i lo molt que estimen Sant Joan; i açò es demostra amb el gran èxit i admiració que desperten aquestes festes a les Balears fins i tot diria que també a escala nacional.