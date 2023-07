Després de 20 dies d’estada a Maó amb l’espectacle «Kirko», representat 18 vegades fins al 2 de juliol, la caravana del circ Raluy va marxar de l’Illa amb un sentiment agredolç perquè a més de la meravellosa i calorosa acollida del públic es portaven també les diferències sorgides amb l’Ajuntament de Maó. Ara, l’empresa comunica el seu agraïment per l’interès personal que ha demostrat l’alcalde Héctor Pons i diuen haver obert un diàleg en el qual se senten còmodes i valorats, la qual cosa els permet planificar futures visites a la ciutat de Llevant.

Les condicions del terreny al costat del camp del Sporting Mahonés on es van instal·lar, la falta de connexió a l’electricitat i el pagament de més de 9.000 euros en taxes municipals per ocupació pública –que ells consideraven massa–, van ser els punts de frec.

La família Raluy junt a d’altres artistes de l’espectacle saluden emocionats al públic a Maó | Stasik Biel

Enteniment

William Giribaldi, director tècnic del circ apunta que potser va ser una mala interpretació del tipus d’esdeveniment que ells ofereixen. I reivindica la pertinença del seu espectacle al sector de les arts escèniques i la cultura. Amb el batle Pons han pogut parlar i Giribaldi diu que els ha garantit que rebran un altre tracte.

Les principals qüestions són segons Giribaldi una millor neteja del terreny; que existeixi l’opció de connectar-se a l’electricitat i parlant de doblers, una reducció de la taxa.

Des del circ informen que en molts altres municipis de la Península estan exempts de pagar la taxa d’ocupació urbana perquè els consideren dins la programació de l’àrea de cultura. Amb la voluntat mostrada pel Consistori mahonés ja estan planificant tornar, no el proper any, perquè seria el mateix espectacle, però sí en dues temporades. I si fos possible, també a Ciutadella, diuen.