A les passades festes de Sant Martí as Mercadal tres cavalls van ser retirats dels jaleos per recomanació del veterinari de guàrdia. Ara li toca el torn a Sant Antoni a Fornells, on l’any passat ja es va reduir en una volta el jaleo del diumenge a migdia quedant un total de tres voltes en comptes de quatre perquè ni els cavalls ni els caixers tinguessin cops de calor. Tot seguit vindrà Sant Jaume i la resta.

En plena onada de calor, l’increment de la sensibilitat i preocupació pels animals junt amb la nova Llei estatal de protecció dels drets i el benestar dels animals planteja preguntes sobre l’estat dels cavalls i obliga a prendre noves mesures per garantir la seva salut.

En un altre context no tan llunyà, la normativa municipal de Palma prohibeix la circulació dels carruatges turístics tirats per cavalls quan es declara l’alerta groga per altes temperatures, però a Menorca no hi ha encara cap ordenança d’aquest tipus.

Cada municipi, Ajuntament i Junta de Caixers, en concret, decideix com actuar per a protegir el benestar dels grans equins, protagonistes de les festes de l’estiu.

Veterinari de guàrdia

Kike Parpal Anglès, veterinari de guàrdia en les passades festes de Sant Martí –per vint-i-quatrena vegada– és l’encarregat de supervisar l’estat dels cavalls i encara que no té poder sobre els caixers, sí que recomana i indica per exemple quan és millor que un cavall es retiri. L’habitual, explica, és que «els propietaris que estimen més al seu cavall que una volta més del jaleo», agraeixin l’atenció i es retirin.

El cavall de raça menorquina és molt estimat a l’Illa, però és ver que la seva participació als jaleos, rodejats de milers de persones, complint uns horaris i uns itineraris molt exigents, amb la música de la banda sonant sense parar, el caixer o caixera que li mana i els bots amb les mans en l’aire per admiració del públic, són com una competició d’esport professional molt dura per a cadascun d’ells, com ho és una etapa del Tour de França per a un ciclista professional.

Hidratació i ombra

Els cavalls requereixen d’una atenció, una alimentació, una hidratació i un descans adaptats a l’exigència de la festa.

Passat dissabte el veterinari va recomanar que es retirés un cavall per un cop de calor i també nervis, mentre que diumenge un altre cavall es va fer mal a l’esquena amb un bot i el caixer el va retirar de la festa. A més un tercer cavall, que podia arribar a estar malament per la calor, segons observació del veterinari, també es va retirar després d’una conversa entre aquest i el caixer.

En la proposta elaborada l’any passat pel Consell per Sergi Olvera, doctor en veterinària precisament amb una tesi sobre avaluació fisiològica de la resposta d’estrés i benestar dels cavalls participants a les festes s’apunta en primer lloc les mesures de prevenció amb temperatures molt altes com es fa a altres disciplines eqüestres.

Pel confort tèrmic dels cavalls és important segons explica Olvera posar més abeuradors amb aigua corrent i també crear zones d’ombra sobretot abans d’entrar a la plaça del jaleo; l’ideal seria penjar tendals per cobrir el carrer.

Parpal per la seva part diu que «amb tot el que he vist, podem continuar, no hi ha problemes greus; poquíssims per nombre de cavalls, molt menys del que ens pensam».

Olvera destaca que «les coses s’estan fent bé, però hi ha marge de millora que pot ajudar a preservar les festes, patrimoni cultural i històric de la societat menorquina». També recorda que és cada ajuntament qui pot establir ordenances municipals adients.