Els colors del món en espectaculars fotografies de «National Geographic» es poden contemplar des d'aquest dijous a la plaça Esplanada de Maó en una exposició oberta a tothom les 24 hores del dia, perquè de fet és una instal·lació exterior.

La mostra de la Fundació ‘la Caixa’ amb col·laboració de l’Ajuntament de Maó que es pot visitar fins el 28 d’agost, aprofundeix en la importància i les connotacions culturals de cada color. Inclou 42 instantànies de reconeguts professionals com Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson o Jodi Cobb, que es mostren a l’aire lliure, en gran format i retroil·luminació, per a compensar els reflexos i la llum exterior.

Un mariner s’enfila a l’eixàrcia d’un vaixell quan cau el sol. Buenos Aires, Argentina. © Bruce Dale / National Geographic.

Les imatges, amb colors espectaculars, mostren animals, detalls quotidians o moments fugaços, però sempre amb uns colors que capten l’atenció per la seva força i la seva bellesa. L’exposició és un autèntic recorregut per racons llunyans de la Terra, on els colors no tenen el mateix significat. Mentre que a l’Índia i al Japó, el vermell significa puresa, al nostre entorn s’associa a potència i força o inclús ràbia o quelcom prohibit. El que cada imatge transmet a cada espectador és, precisament, tot un món.

Interpretació

El daurat d’una estàtua budista a Myanmar, ens deixa veure el groc en tota la seva esplendor. És el color del sol que il·lumina el planeta i ens proporciona calidesa i relaxació. Pot simbolitzar serenitat però també malaltia i curació. El taronja sembla passar desapercebut entre el groc i el vermell, però llueix impressionant a la lava del volcà Mauna Ulu de Hawaii. El vermell no és subtil; a la nostra cultura és l’amor, la passió i el foc. El blau, sobretot a una Illa, és el mar. El violeta de la lavanda és suau però insistent. El verd al voltant d’un camperol de té al Japó és símbol de vida mentre que el blanc del pelatge d’una foca a Groenlàndia és tendre, pur i delicat.

Un gòbid descansa sobre una cloïssa gegant al fons marí. Indonèsia, oceà Pacífic. ©David Doubilet / National Geographic.

La revista «National Geographic» es publica ininterrompudament des de setembre de 1888. A més dels articles sobre diversos llocs, història i racons del planeta, és reconeguda per la gran qualitat de les fotografies, la qual cosa fa que compti amb alguns dels millors periodistes gràfics del món.

Dijous a la inauguració van assistir la regidora de cultura de Maó Beatriz Gallardo, la comissària de l’exposició «Colors del món» Manuela Pedrón, la delegada balear de la Fundació ‘La Caixa’ Marta Llompart i el director a Menorca de l’àrea de Negoci de CaixaBank, Carles Verde.

Beatriz Gallardo, regidora de cultura de Maó, Manuela Pedrón, comissària de l’exposició i Carles Verde, director a Menorca de l’àrea de negocis de Caixabank.

Gallardo destaca la importància de reunir a Maó aquesta exposició, una «oportunitat per a la ciutadania de Maó i de Menorca». Va expressar la voluntat de col·laborar amb la Fundació ‘La Caixa’ per a organitzar més exposicions d’aquest nivell.