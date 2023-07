Es Castell finalment tindrà focs artificials per les festes de Sant Jaume. La millora de les condicions meteorològiques, amb no tanta calor, ha permès rebaixar l'alerta per foc, i per tant autoritzar que es puguin disparar els focs aquest dimecres, dia de Santa Anna.

El Servei de Gestió Forestal ha decretat l'alerta groga, de nivell 2, per aquest dimecres, per la qual cosa es poden disparar els focs. El dia anterior l'avís era vermell, de nivell extrem, i es van haver de suspendre. Els focs es disparan a les 12 de la nit des de l'illa Plana.