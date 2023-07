Les festes de Sant Cristòfol de ses Corregudes ja són aquí amb actes destacats al programa com el sopar de veïns que va tenir lloc dilluns al Pla de l'Església, amb beguda i postres disposades per l'Ajuntament. També hi va haver ball amb Ritme Menorca.

Noticias relacionadas Mibo serà el pregoner de les festes de Sant Cristòfol Tot abans que comencin les festes aquest cap de setmana. Aquest divendres vespre, a les 21 hores al mateix Pla, el pregó amb l'empresa Mibo. Després, a les 23.30, música amb Orquestra Huracán» i Dalt s'era, que ofereixen la primera revetlla, a la zona esportiva.