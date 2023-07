El pregó celebrat el divendres vespre al pla de l’Església ja va encetar l’ambient festiu as Migjorn Gran, que aquest dissabte capvespre va quedar ben incrustat amb la repicada de campanes i el passacarrers protagonitzat per la Banda de Música del poble amb la direcció de Tomàs Roselló.

El poble respirava ganes de festa, en moltes cotxeries hi havia taula posada amb rubiols, coques de sofrit, coques d’albercoc i altres pastes, a més de la beguda, en què els moradors convidaden a familair i amics.

A les 18 hores en punt, a l’escalinata del Saló Verd la batlessa Antònia Camps va donar permís el fabioler Isaac Triay per iniciar el replec de la qualcada davant el silenci de centenars de persones que s’havien arreplegat als voltants, silenci que es va trencar completament quan el fabioler va acabar el primer toc de tambor i fabiol, amb la bulla de la gent i les notes musicals d’«El gato montés» interpretat per la banda; mentrestant, el caixer fadrí Bartomeu Bagur va recollir el penó de Sant Cristòfol de mans del regidor més jove Pepe Mercadal i es va començar el replec.

A les 19.10 hores, la qualcada arribava al Saló Verd i la batllesa Antònia Camps va lliurar el bastó de comandament i la medalla de Sant Cristòfol al caixer batle Miquel Sales, moment en que una emocionada batlessa va assegurar que era un orgull per a ella i la resta de la gent, a més de tenir unes paraules de record per a son pare del caixer batle. La gent arreplegada a la zona va aplaudir el breu parlament per continuar amb la bulla i les ganes de festa.

Seguidament, la qualcada es va dirigir cap a la rectoria per cercar el caixer capellà Llorenç Sales, que juntament amb les autoritats, acompanyats de la Banda de Música, van anar a peu a l’església on es van celebrar les completes en honor a sant patró. En el transcurs de la celebració religiosa els cavallers més joves van repartir les candeles entre els assistents mentre es van cantar els «Goigs a Sant Cristòfol».

Després de la tradicional beguda al Saló Verd per als caixers, cavallers, autoritats i convidats, per després la qualcada tornar a fer una volta completa al poble i seguidament va començar el primer jaleo de les festes a sa Plaça, amb la participació de 36 cavalls.