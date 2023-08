Hi falten deu dies per als dies grans d’Alaior, però al poble ja s’ensuma ambient de festa. El primer embat arriba amb la revista de Sant Llorenç, una publicació que edita any rere any «Es Diari». Sempre fidel a la cita, el rotatiu presenta una quinzena de reportatges d’allò ben diversos a través dels quals escampar tradicions, recollir anècdotes i parlar dels veïns del poble que són, sens dubte, l’essència d’Alaior.

Enguany la Junta de Caixers enceta bienni, per això, la revista els presenta. I ho fa amb unes espectaculars imatges preses en diferents carrers del municipi. La publicació també inclou una entrevista al responsable de donar el tret de sortida de les festes. No hi ha dubte que el mestre pastisser José A. Giménez oferirà el pregó més dolç. També es pot llegir una conversa amb l’empresari industrial i promotor del polígon La Trotxa Antoni Sintes i que serà homenatjat el dilluns de Sant Llorenç. En clau de reportatge, la revista recull la curiosa història de l’alaiorenc Miquel Pons qui de ben jove va marxar a Argentina a la recerca d’aventura. Allà va formar una família i els seus descendents, que perpetuen el cognom Pons per terres sud-americanes, mantenen ben vius els contactes amb les arrels menorquines. No hi podia faltar una menció a la desfilada de carrosses que, amb mig segle de vida, ha generat deu mil disfresses i 600 comparses. Sabien que l’arqueòleg Josep Mascaró Pasarius era alaiorenc? Enguany es compleixen cent anys del seu naixement, per això, la revista l’hi dedica un reportatge amb imatges ben explicatives de la passió que sentia per la toponímia i l’arqueologia. Alaior és ciutat universitària. Per això, i tenint en compte que fa 25 anys que la casa senyorial de Can Salort funciona com a extensió de la UIB, la publicació fa un repàs dels estudiants que s’han format en aquest centre, els estudis que s’han impartit i els projectes de futur. El cantant Simón Orfila és un dels alaiorencs més internacionals, però mai no ha oblidat d’on venia. Fa 25 anys que organitza els concerts lírics a Alaior. I en primera persona explica anècdotes i sentiments envers aquesta posada en escena entre amics. Per la seva part, el poeta Ponç Pons aporta enginy amb un somni santllorencer. I el fabioler Lito Vinent brinda una sentida glosa. L’historiador Miquel Àngel Marquès repassa les set dècades de la Cooperativa San Crispín. I des del Centre d’Estudis Locals, Anselm Barber recorda les experiències de cooperativisme que hi ha hagut a Alaior. Finalment, el doctor en Periodisme Miquel Àngel Limón parla de les festes d’Alaior, entre Sant Pere i Sant Llorenç, en un exhaustiu reportatge històric. La revista es presenta aquest dimecres al capvespre, a les 19.30 hores al Centre Cultural Convent de Sant Diego. Tiago Reurer il·lustra la portada amb un homenatge al cavall menorquí El dissenyador gràfic Tiago Reurer canvia enguany de secció. En lloc d’il·lustrar les pàgines centrals de la revista amb el seu habitual reportatge fotogràfic, ocupa la portada. Ha ideat una obra a través de la qual ret homenatge al cavall menorquí. L’acompanya amb un poema de creació pròpia.