Hace pocos días que Lydia Lozano, junto a sus compañeros de «Sálvame», ha regresado de su periplo por Miami y México, donde han grabado un reality show para la plataforma Netflix. Un nuevo proyecto en el que tienen depositadas muchas esperanzas tras cancelarse la emisión del programa de crónica social de las tardes de Telecinco. En compañía de su marido Charlie, se ha dejado ver por Menorca, más concretamente por las calles del centro de Ciutadella.

La escapada a la isla se produce en un momento decisivo para el futuro profesional de la periodista, que en los últimos 14 años ha sido uno de los rostros más populares del espacio de La Fábrica de la Tele y llevaba 23 años como colaboradora de Mediaset. Tras hacer las américas, Lydia Lozano ha vuelto a hacer las maletas, esta vez para viajar a Menorca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Abad (@alejandroabadmusic)

De las imágenes se desprende el buen momento que vive con su pareja, con quien tiene la posibilidad de compartir más tiempo ahora que sus compromisos televisivos se lo permiten. Hasta la Isla han viajado junto a uno de los amigos íntimos del matrimonio, el productor musical Alejandro Abad, que la ha invitado a su casa en Menorca y ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales.

Lydia Lozano pasó previamente unos días de vacaciones en Cadaqués, en la provincia de Girona, motivo por el que no estuvo presente en la última emisión de «Deluxe», la versión nocturna de «Sálvame». No obstante, ya ha dejado clara su voluntad de regresar a los medios una vez haya disfrutado del verano junto a los suyos: «Estaré en barbecho un poquito y luego resurgiré. Me gusta mucho la tele», declaró tras la finalización del programa.