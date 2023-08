La confianza lo es todo. Eso mismo fue lo que pensaron los directores de las inmobiliarias Home Menorca, Fincas Venalis, Mantolan y Fincas Sant Lluis cuando, en el año 2013, decidieron unirse para fundar Portal Menorca.

En palabras de su presidente y cofundador, Nick Cook, Portal Menorca es un «grupo inmobiliario regido por el sistema MLS (Multiple Listing Service)». Este tipo de asociación, «muy común en Estados Unidos», agrupa a diferentes agencias inmobiliarias que comparten inmuebles que han captado en exclusiva, por lo que se crea una bolsa de viviendas a la que todos tienen acceso.

Una vez consolidada en la parte este de la isla, Portal Menorca buscaba expandirse hasta la otra punta de la misma. Es por ello que en 2019 incorporó dos agencias más, conformando las seis que forman el grupo en la actualidad: la mercadalenca Fincas Sunshine y la ciutadallenca Menorca In Person.

Los cuatro fundadores. Nick Cook, Simon Cotton, Jordi Sintes y Lorenzo Carreras, delante de la oficina compartida de Portal Menorca y Home Menorca en el Carrer de l’Àngel, 25, de Maó | Gemma Andreu

Para agilizar el proceso de adaptación, el grupo inmobiliario empezó a rastrear nuevas formas de trabajo más eficaces. De esta manera, Portal Menorca acabó creando una base de datos que le permitiese controlar, de forma enlazada, todas las páginas webs, propiedades, clientes y vendedores de su cartera. Así, cuando uno de sus más de 35 comerciales pone a la venta una propiedad, sus seis oficinas y el resto de agentes pueden acceder a dicho inmueble para ofrecérselo a sus clientes.

Este compañerismo a la hora de trabajar se entiende por los tres valores clave que conforman Portal Menorca: «Transparencia total, honestidad y profesionalidad», resume Nick Cook. Tanto él como su equipo trabajan día a día en vistas de ofrecer «un mejor servicio» ayudando a sus clientes a cumplir «la ilusión de sus vidas».

«Nadie en este grupo está interesado en realizar una operación que no deje satisfecha a todas las partes. Esa no es nuestra forma de trabajar. Preferimos no hacer una venta antes de que salga mal para alguien», concluye Cook.