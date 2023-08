L’Observatori Medioambiental de Menorca (Obsam) ha documentat fotogràficament la presència a l’Illa, concretament a Sant Lluís, d’un exemplar femella d’emperador divagant (Anax ephippiger), conegut popularment com a tallanassos. «És una troballa important no per l’espècie en si, no és una exclusivitat de Menorca, ja està molt estesa per la resta de la península, fins i tot a Mallorca, a sa Dragonera, però a Menorca era un cita que teníem un poc dubtosa, hi havia uns registres de fa uns anys», assegura Esther Soler, doctora en Ciències Biològiques i membre del projecte científic.

Durant la calorosa tardor de 2019 l’equip que desenvolupa el projecte va detectar la presència d’aquesta libèl·lula, però malauradament no van poder fer captures ni fotografies. En aquest sentit, Soler assenyala que els episodis de pols sahariana que en els darrers anys es donen a Menorca, com a resultat de les ventades càlides que es desplacen a l’Illa, són aprofitats per molts insectes per desplaçar-se.

Aquesta és una espècie migradora que és originària de les regions tropicals d’Àfrica i també d’Àsia. Es diferencia perquè és la més petita de les espècies del gènere Anax, pel seu color palla i per la coloració blavosa concentrada al segon segment de l’abdomen, a diferència del que succeeix amb l’Anax parthenop.

Una de les estacions del projecte SLiMe està situada a l’Albufera des Grau.

Esther Soler afirma que a principis de la primavera d’enguany també es va poder observar durant uns dies per la Vall, però no a cap altre indret de l’Illa, el que va fer pensar que estava de pas. Però la fotografia feta aquest mes de juliol de l’exemplar femení per Sant Lluís podria donar peu a pensar en la seva reproducció a l’Illa.

En aquest sentit, Soler assenyala l’existència de dues possibilitats: la primera, que els episodis migratoris s’estiguin produint amb més freqüència de la que tocaria fa uns anys per les onades de pols saharià. I la segona, que tal vegada ja no és migradora, sinó que s’està començant a establir a l’Illa perquè està trobant les condicions climàtiques que fa uns anys no tenia. «El fet d‘aconseguir aquesta fotografia en aquestes alçades de l’any ens va posar un poc en alerta, perquè tal vegada, i açò és una cosa que s’ha d’explorar molt, vol dir que aquesta espècie s’està començant a reproduir a l’Illa; és a dir, que no simplement està fent un moviment migratori, sinó que tal vegada està trobant les condicions per reproduir-se. Per poder confirmar açò es necessiten moltes més dades, un seguiment més profund. Hauríem d’intentar si localitzam larves o alguns estadis més incipients que no l’adult», subratlla Soler.