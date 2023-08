Menorca compta amb set fars situats al Cap d’Artrutx, port de Ciutadella, Punta Nati, Cap de Cavalleria, Favàritx, Sant Felip i l’Illa de l’Aire, els quals serveixen de guia per a la navegació marítima. Des de fa uns anys han deixat de ser la llar del faroler i la seva família, donat que el seu funcionament està totalment automatitzat i tres tècnics especialistes d’Autoritat Portuària de Balears supervisen el seu funcionament.

Fa molts anys hi havia un o dos farolers per cada far que s’aixecava al perímetre de l’Illa, però a mesura que a partir de la dècada de 1970 es van anar automatitzant, no es substituïen els professionals que es jubilaven. Actualment, n’hi ha tres, que són Damià Coll, José Barthelemy i Julio Candeira, els quals s’encarreguen del funcionament dels set fars. Els tres farolers no tenen assignat cap far en concret, però casualment viuen en municipis diferents -Candeira a Ciutadella, Coll as Mercadal i Barthelemy a Maó- i per aquest motiu cada un d’ells solen anar més vegades als fars que hi ha a cada municipi, tot i que, per exemple, en el cas del far de l’illa de l’Aire normalment n’hi solen anar dos.

Exposició permanent. Aquest dilluns, Dia Internacional dels Fars, el Centre d’Interpretació del Cap de Cavalleria va acollir una jornada de portes obertes | Katerina Pu

No obstant açò, segons el tipus de feina que s’ha de fer en les instal·lacions, n’hi solen anar dos, i segons la complexitat dels treballs fins i tot poden anar-hi els tres. El seu horari és continuat durant el matí, a partir de les 7.30 fins a les 14.30 hores, però és un horari irregular perquè segons les necessitats a vegades hi han d’anar un capvespre, un vespre o un cap de setmana, segons subratlla Damià Coll.

Fa una cinquantena d’anys es van començar a automatitzar els fars de l’Illa, excepte el de Cavalleria que utilitzava l’antic sistema amb petroli i que ho va ser a principis dels anys noranta. Actualment, els fars que estan a prop de nuclis urbans, com Sant Felip, Artrutx i sa Farola, a més del de Favàritx, funcionen mitjançant el subministrament elèctric; en canvi, Punta Nati, Cavalleria i l’illa de l’Aire funcionament amb energia solar, amb la particularitat que aquest darrer s’havia automatitzat amb gas, assegura Coll.

Balisses i boies

A més dels fars, els tres tècnics també se’n cuiden del funcionament de l’abalissament del port de Maó, amb més de 20 balisses i boies; les tres balisses al port de Fornells; a s’Esperó a la Mola; i a l’escull d’en Caragol, davant Torret de Baix, a la costa de Sant Lluís.

Tots els fars, balisses i boies estan monitoritzats, per la qual cosa els tres farolers els vespres des dels seus domicilis particulars poden connectar-se a internet i comprovar si funcionen correctament, a més de rebre una alarma quan aquestes instal·lacions tenen un problema o una avaria.