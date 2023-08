Dinou grups van participar el passat diumenge en el XXXI Concurs de Paelles organitzat pel Casino 17 de Gener de Ciutadella, que es va celebrar al Palmeral de Cala en Blanes en un acte que va arreplegar unes 500 persones.

Ets Alocs, liderat per Pau Marquès i David Gomila, va ser el grup guanyador del concurs amb un arròs negre de senyoret, essent mereixedor de la Paella d’argent. Per la seva part, el grup Bray Wanderers Ciutadella, capitanejat per Martí Pons i Joan Català, va quedar en segona posició amb una paella de peix i marisc, aconseguint la Paella de bronze. A més, els dos grups van ser obsequiats amb uns lots cedits per Sa Cooperativa del Camp i altres regals.

Nivell

En general, el nivell gastronòmic de les paelles participants va ser bastant alt, el que va dificultar les puntuacions per part del jurat, que després d’una escrupolosa valoració i posterior deliberació va decidir el veredicte per unanimitat.