L’Ajuntament d’Alaior va retre aquest dilluns, en el marc de les festes de Sant Llorenç, un acte d’homenatge i reconeixement a l’empresari alaiorenc Antonio J. Sintes Pons, de 87 anys, que en la seva intervenció va proposar una escola de formació professional a la ciutat, a més d’animar els joves a intervenir en la política i a prendre iniciatives per fer Alaior més gran.

El batle José Luis Benejam va obrir l’acte institucional, amb l’assistència de la corporació municipal i un nombrós públic que omplia la sala de plens i la sala d’activitats ciutadanes, assegurant que es tractava d’un «esperat i merescut» acte d’homenatge i reconeixement que va comptar amb la unanimitat del plenari i una quinzena d’adhesions d’empreses, entitats, partits polítics i centres educatius. «Té tots els mèrits per rebre aquest reconeixement, com a empresari i com a persona amb iniciatives, destacant el polígon industrial de la Trotxa», va assegurar Benejam, que també va afegir que «és un gran referent per a les persones que poden aportar alguna cosa i sempre amb energia positiva».

Es va interpretar una cançó original de son pare, en Pepe des Llogaret | Katerina Pu

Home treballador

El periodista i editor del «Menorca» Josep Pons Fraga, encarregat de fer la laudatòria de l’homenatjat, va afirmar que era «un home treballador, d’idees clares, que sempre ha aplicat els principis d’exigència, recerca de la qualitat, feina ben feta i honestedat en tots els àmbits i entitats on hi ha participat». Després de relatar la seva infantesa i destacar la influència de son pare, en Pepe des Llogaret, Pons Fraga va subratllar el vessant empresarial de Sintes, amb la compra del 50 per cent d’una empresa dedicada a la fabricació de frontisses, per convertir-la amb un cosí seu en Sintes i Petrus SA i, finalment fusionar-se amb Metalurgia Pons, que va donar lloc a Metalurgia Pons, Sintes y Petrus SL, apostant com a novetat per l’acer inoxidable, fins a la seva jubilació el 2003.

També va destacar les dues etapes com a regidor de l’Ajuntament d’Alaior; la seva implicació en el desenvolupament del projecte de la zona industrial de la Trotxa; la vicepresidència de CAEB; la fundació del club de bàsquet de la ciutat; i les seves inquietuds periodístiques publicant articles al diari «Menorca» i a la revista local «S’Ull de Sol», entre altres.

Per la seva part, Antonio J. Sintes va expressar la seva gratitud pel reconeixement que estava rebent i va animar els joves a incorporar-se a la política per impulsar iniciatives per fer el poble més gran, «els joves han d’empènyer, Alaior ha tingut emprenedors que també han invertit a Mallorca, la península i fins i tot a Amèrica».

Després d’un intercanvi d’obsequis entre José Luis Benejam i Antonio J. Sintes, l’acte va acabar amb la interpretació d’una cançó inclosa en la comèdia lírica «L’amo de Son Bou queda amb es cavall i es ca», original de son pare de l’homenatjat.