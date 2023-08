A tres setmanes del pregó de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2023, l'Ajuntament de Maó amb tots els seus regidors presents a la sala de Plens ha presentat aquest dimecres el cartell oficial d’enguany del pintor menorquí Pol Marban (1985). L’obra vol transmetre, en paraules del pintor, la diversió associada a les festes patronals i per això ha escollit la infantesa. Al cartell de colors alegres i temàtica més moderna que en anys anteriors, veim un grup d'infants celebrant una festa d’aniversari a l’aire lliure, jugant a representar un jaleo, amb cavalls de joguet, alguns de llenya i altres de cartró, en referència a les diferents classes socials. Marban ha dit que «vaig voler ser rupturista quan em van proposar fer el cartell».

El batle Héctor Pons ha apuntat que any rera any, el Consistori aposta per la diversitat, i alguns anys el cartell és més clàssic i altres més modern. Tanmateix, ha explicat que l’artista Pol Marban es mereix el reconeixement que suposa l’encàrrec del cartell de les festes de 2023, que espera sigui un impuls pel camí professional d’aquest jove artista que ja destaca.

Marban, a la dreta, a la presentació del cartell | Gemma Andreu

L’obra original de Marban, de grans dimensions, uns dos metres quadrats, ha permès al pintor crear detalls que es poden observar al cartell final. De fet, a la presentació de l’obra s’han desvetllat algunes referències amagades a l’obra - com una caixa de gin Xoriguer reutilitzada com a cavall per un fillet - però l’autor anima a totes les persones a atracar-se al cartell i jugar a trobar d’altres, cinc o sis en total, amagades.

Al cartell predomina el color blau del cel i sota una garlanda inspirada en els colors de l’escut de Maó -una altra referència emprada per Marban- es veu una caseta senzilla amb un escenari improvisat per un petit concert amb dos músics, i en primer terme, filletes i filletes jugant a qualcar amb cavalls de jugueta, una canya i material reutilitzat.