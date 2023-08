Gairebé 90 activitats formen el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó d'enguany, que s'ha presentat aquest matí al parc des Freginal. En paraules del batle, Héctor Pons,el programa manté la «tradició» incorporant «alguna novetat» entre totes activitats que el conformen.

Respecte als dies grans de la festa, cal destacar que hi participaran un total de 162 caixers entre els dos dies. Mentre que el vespre del dijous 7 en sortiran 128, repartits en 85 cavallers i 43 cavalleresses, el matí del divendres 8 seran 142 caixers, dividits en 85 homes i 57 dones.

Una dels canvis d'enguany és que no tindrà lloc el tradicional berenar de caixers, iniciativa d’un grup de veïns del Camí des Castell que comptava amb el suport econòmic de l’Ajuntament. Cercant un relleu des de fa anys, van comunicar al Consistori que enguany no es podrien fer càrrec del berenar. Així i tot, el batle Héctor Pons assegura que alguns veïns estan intentant «mantenir-lo», encara que sigui d’una forma «diferent».

DOCUMENT | Programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2023 (PDF)

Pel que fa a l’espectacle pirotècnic, es celebrarà el dissabte 9 per tancar les festes. Finalment, el carregament de pólvora arribarà el mateix dia 9 enlloc del dijous 7, tal com estava programat en un principi. El motiu d’aquest canvi ve originat per la falta d’un espai habilitat, com seria el polvorí de la Base Naval, el qual encara no reuneix les condicions necessàries per mantenir emmagatzemats els 90 kg de pólvora que es faran explotar.

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la naviliera Grimaldi perquè el barco de transport de mercaderies perilloses arribi amb el carregament de pólvora el mateix matí del dia 9. Així, els focs artificials es muntaran al llarg del dia i es tiraran al vespre. Tanmateix, existeixen dos escenaris en els quals no es podrien tirar. El primer, si es tanca el port de Maó per mal temps. El segon, si altres condicions meteorològiques, com el vent i la calor, no ho permetessin.