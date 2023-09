Amb un preciós i tranquil cavall menorquí, i de manera molt didàctica i amena, membres del Grup Cavallers de Maó explicaren aquest dijous pas a pas els ornaments del cavall i com es col·loquen damunt l’animal segons marca la tradició i sobretot la pràctica a l’hora de qualcar i fer els espectaculars bots dels Jaleos de les festes menorquines.

Molts adults i infants observaren amb interès l’activitat realitzada a la plaça de la Constitució de Maó, a on als assistents que havien consultat el programa de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, s’afegiren als que anaven de pas però la curiositat els va fer quedar.

Fer la trunyella a la coa dur força feina, i després es posa la funda | Gemma Andreu

Ornaments

El primer de tot, abans de començar a vestir el cavall, seria tenir sempre una bona cura de l’animal i que estigui ben net i raspallat abans de vestir-lo per les festes. També s’han de cuidar bé els cascos i a més, els pinten de negre perquè llueixin més.

La feina principal és a la coa i inclou diversos detalls. Segons es va mostrar ahir, se li fa una trunyella de dalt a baix, es doblega cap amunt i es cus sobre si mateixa. Després se li posa una funda a la coa i a sobre la flocadura de bells colors.

Els cavallers de Maó vesteixen els seus cavalls amb molta il·lusió | Gemma Andreu

La sella menorquina és fonamental per als genets i les amazones perquè els ajuden a no caure durant les cabrioles dels Jaleos. Sota la part posterior de la sella i cobrint el llom del cavall es col·loca la buldrafa o gualdrapa, que quedarà enganxada a la sella però amb flexibilitat.

El pitral que lluirà al pit del cavall pot dur motius decoratius com un cor i l’estel, al front, du un mirallet. També se li posen flocadures a les galteres. La retranga al voltant de la coa ajuda a que no es desplaci la sella al bot.

Més cavalls enguany

Els dies grans de les festes de Maó, els propers 7 i 8 de setembre, hi hauran dos Jaleos com es tradició, amb una participació total de 162 cavalls, 30 més que l’any passat. Al Jaleo de dijous a partir de les 21 hores participaran 128 cavalls, muntats per 85 cavallers o caixers i 43 cavalleresses o caixeres, mentre que a la qualcada de divendres a partir de les 13 hores seran 142 cavalls amb 57 dones.