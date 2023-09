Unes vuitanta patinadores de l’Escola de Patinatge Artístic UD Mahón van protagonitzar aquest dilluns el XVIII Festival de Patinatge de Festes de Gràcia que amb el títol de «Momentum» es va celebrar a la pista de patins de la Unión. L’espectacle artístic va ser seguit per un nombrós públic que va omplir l’espai esportiu del club maonès.

El festival de patinatge artístic de les alumnes de l’escola de la Unió, dirigida per Mari Mier, amb la participació de les entrenadores Liber Olives i Clara Catchot, va escenificar sobre la pista de patins determinats moments de felicitat de la vida quotidiana.

Petits moments que sorgeixen sense adonar-se’n, com estar mirant la tele i que un familiar digui de fer palomitas i tothom es posa content, anar a tirar el fems i trobar-te amb un amic que fa temps que no veus, quan ets a casa perquè plou i surt l’arc de Sant Martí, o quan els pares posen a dormir els fills i tenen un moment per a ells, entre altres.

El festival va consistir en deu balls per representar els diferents moments de felicitat de la vida quotidiana, començant amb l’actuació conjunta de les vuitanta patinadores, per continuar amb altres balls segons el nivell d’aprenentatge de les patinadores, de menor a major edat (de 4 a 18 anys), per cloure l’espectacle artístic amb una segona intervenció conjunta de les patinadores de l’escola, amb el moment culminat en què van fer una menció especial al jaleo de les festes patronals.

L’Associació de Patinatge Artistíc Menorca, amb la col·laboració del Club del mateix nom, van protagonitzar el passat dissabte «La fuerza de los elementos, una danza sin fin», un espectacle sobre les forces de la natura

El Club de Patinatge Artístic UD Mahón manté des de la seva creació 1958 una exitosa trajectòria artística i competitiva. L’actual equip de direcció i entrenament es remunta a 2005, amb la presidència de Rafel Olives.