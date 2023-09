Sortint des del Bar Infanta, on va començar tot l’any 2010, el multitudinari grup popular Va Gros va recórrer aquest dimarts les places més cèntriques de Maó, com a part del programa de festes de Gràcia, interpretant cançons per alegria dels seus components i de moltíssimes persones que els esperaven.

Les cançons típiques del grup com «Himne a Menorca», «Festes de Gràcia», «Pensando en ti» o «Sa cançó des Va Gros» van compartir repertori amb el popurrí «Golden Girls» amb èxits dels anys 60 i 70 i diversos temes del Dúo Dinámico, novetat d'enguany del Va Gros. El recorregut va incloure aturades a la plaça Reial, el pati del claustre del Carme, la plaça del Carme i la plaça de la Constitució, on, davant de l'Ajuntament, centenars de persones van cantar, amb la camiseta groga del grup o de manera espontània. També sonaren guitarres, acordions i instruments de vent de membres de Va Gros.