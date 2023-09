El crític d’art Juan Elorduy és l’autor d’una atractiva i acolorida sanefa col·locada a l’enfront de ca seva a Maó, al carrer Bellavista, que representa el fabioler i catorze caixers i cavallers de les festes de la Mare de Déu de Gràcia i que, des de fa una setmana, crida l’atenció de les persones que passen devora del seu domicili. «És un treball que he fet durant unes tres setmanes, ha estat un pur divertiment. A més, és molt divertit escoltar els comentaris de la gent i dels fillets», assegura Elorduy

La sanefa es tracta d’un tauler de 4 metres de llargària per 0,30 metres d’amplària sobre el qual, després d’assessorar-se sobre les buldrafres i altres elements de la festa, representa els principals caixers i cavallers de la festa, a més dels cavalls en diferents postures per impregnar de dinamisme la representació de la qualcada. També apareixen el mateix autor, els seus nets i, fins i tot, els moixos d’aquests.

Elorduy recorda que el setembre de 1977 va arribar a Ciutadella i va quedar literalment enamorat de la representació pictòrica dels cavalls i cavallers de Sant Joan del Molí des Cavallitos, «em van agradar tant aquelles figures que eren simples, primitives, ingènues, que el juny de l’any següent vaig fer una exposició dels cavallets pintats sobre rajoles que va ser la meva primera exposició a l’Illa. Anys més tard vaig anar a viure precisament a la barriada dels Cavallitos, vaig fer el logo de l’associació de vesins amb els cavallitos, també un projecte per a una escultura per a la rotonda amb el mateix tema, que sempre m’ha acompanyat molt i he gaudit en fer-ho», assenyala.

Apunta que fa uns tres anys Josep Portella també ho va pintar a l’enfront de ca seva a Alaior i es va demanar per què no podia fer-ho de la qualcada de Maó, «vaig pensar que quedaria bé a l’enfront de ca meva», subratlla.