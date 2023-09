Els gegants de Maó, la parella formada per en Tomeu i na Guida, van rebre aquest dimecres els gegants convidats d’altres llocs de Menorca i la colla de Pineda de Mar. Acompanyats per la Banda de Cornetes i Tambors de Maó i la xaranga No Fotis van transformar la plaça Constitució en una gran festa, amb el seu ball, acompanyats sobretot dels més petits.

La plaça es va convertir en el cor de la festa a la ciutat. Després de la desfilada i ball de gegants, la mateixa plaça Constitució es va convertir en l'escenari del concert de la Banda de Música de Maó. Els instrumentistes, dirigits pel director de la Banda, Miquel Llario, van oferir propostes variades i ben animades.