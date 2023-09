El pianista maonès Marco Mezquida va protagonitzar ahir el pregó de les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb la presència de la Corporació municipal, encapçalada pel batle Hèctor Pons, les autoritats convidades i milers de persones que van omplir el pla de la Parròquia i els voltants del nucli antic de la ciutat. Després de tres vegades en vuit anys, aquest dimecres finalment es materialitzava la convidada de ser pregoner, la primera efectuada per l’exbatlessa Conxa Juanola i les dues darreres per l’actual batle.

Marco Mezquida, de 36 anys, va assegurar que en tot cas s’imaginava ser el pregoner de les festes de Maó amb 60 o 70 anys, a més d’advertir que no s’imaginava fent un discurs, ni llegint un text, atesa la seva forma d’actuar de manera improvisada i amb naturalitat als concerts.

Mezquida, que va assegurar sentir-se feliç per poder dedicar-se a la música i, a més, ser un músic estimat dins i fora de Menorca, va subratllar que el pregó era un homenatge i agraïment a les persones de la seva vida, la família, els professors, amics i la gent que li ha donat el suport necessari per continuar endavant, a més de l’Illa i la seva ciutat, Maó. Així mateix, va aprofitar per reivindicar la cultura i aquelles coses que alimenten l’ànima.

Inicis

Mezquida va desvelar que de petit somiava ser una estrella del rock, fer gires arreu del món, viatjar, lligar, ser ric i famós. A més, per a ell la música era com un refugi per aïllar-se del món i evadir-se de les tensions i de les obligacions de la vida.

També va subratllar la importància de potenciar les disciplines d’improvisar, compondre i interpretar, fent referència als grans compositors de la història de la música, com Bach, Mozart, Chopin o Beethoven, així com la seva descoberta del món del jazz, amb la improvisació i tocar amb una personalitat creativa.

Nova etapa

Mezquida va dedicar part del pregó a l’inici d’una nova etapa en la seva vida amb l’anada a Barcelona per estudiar a l’Escola Superior de Música de Catalunya que va representar el desig d’abraçar nous horitzons i viure noves aventures.

Una nova vida en què de forma progressiva va treballar per complir el seu somni de ser músic professional i adquirir un cert renom en el món de la música, formant part de molts grups i de molts projectes musicals, amb milers d’hores d’assaigs, d’enregistraments, viatges i concerts.

El pregoner va assenyalar que, a poc a poc, es va convertir en un pianista de moda, conegut com el pianista de Menorca, fent concerts arreu de Catalunya, també per la resta de comunitats autònomes d’Espanya, fins a donar el salt per participar en festivals de França, Alemanya, Nova York, París, Londres i Tòquio.

Tot i el seu periple de concerts en diferents països del món, que li han permès conèixer ciutats, gent i cultures diferents, Mezquida va subratllar la seva necessitat de retornar l’amor i vivències a Menorca, expressant la seva atracció per la cultura talaiòtica i en concret pels talaiots, monument a què ha dedicat una de les seves composicions.

Mezquida va fer ús de la seva genialitat musical i improvisació amb el piano amb el que va qualificar d’una «broma musical», a partir dels noms «Mahón», «Maó» i «Mô», explicant que el primer apareix en els certificats de resident de la companyia Ryanair, mentre que el segon en els de Vueling. A partir d’aquí, i demanant la complicitat dels assistents amb les seves veus, va subratllar el topònim «Mô».

Posteriorment, el batle Héctor Pons va aparèixer al balcó i juntament amb Mezquida, a més dels assistents a l’acte, van cantar el tradicional «Es Mahón». Per acabar, la pregonera popular Loli Reynés i Jaume Martí van convidar el poble a participar en les festes de la Mare de Déu de Gràcia.