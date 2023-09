Maó s'ha despertat amb ganes de festa. I per si algú no s'havia enterat que avui comencen els dies gran de la ciutat, la pregonera popular Loli Reynés, acompanyat pel policia Jaume Martí, ha recorregut els carrers del municipi per anunciar les festes. Ha fet la sortida a les vuit i mitja i durant el matí recorrerà els principals carrers de Maó, ha fet aturada a alguns punts destacats com els geriàtrics.





La comitiva municipal, en la que també hi havia el batle i altres regidors de la Corporació, ha assistit damunt les 9 hores del matí al tradicional berenar de caixers al Camí des Castell de Dalt, organitzat pels propis vesins enguany baix la batuta de Paula Seguí i Anna Serra, que han agafat el relleu de l'organització perquè no es perdi l'acte impulsat fa més de 25 anys per en Juan Orfila, en Yurka. La festa al matí s'ha traslladat a les 11.30 hores al carrer de Ses Moreres on ha començat el passacarrers de la xaranga d'un Bon Ball Tenim.