La festa grossa esclata a Maó

Ara sí, ja roden els cavalls per Maó. Les festes de Gràcia han començat de ver. A les 16 hores en una Plaça Constitució a vessar ha arribat el fabioler, Víctor Pons Arnau. Com marca la tradició el fabioler ha demanat permís per començar al replec al batle Héctor Pons, que no ha pogut contenir-se quan el fabioler ha fet esment a la futura paternitat de l'alcalde. Tot seguit en Víctor Pons ha fet sonar per primera vegada en aquest Dissabte de Gràcia el tambor i el fabiol i la plaça ha esclatat.

La mascletada. | Josep Bagur Gomila Tot seguit les campanes de l'església de Santa Maria han repicat i la plaça ha explotat d'emoció i alegria fins que la mascletada ha ensordit al nombrós públic que no es volia perdre el primer acte protocol·lari de les festes. A la plaça també hi havia les colles de gegants i la Banda de Música de Maó per ambientar la festa. Després el fabioler s'ha dirigit a cercar el caixer fadrí, José Naharro Olives, per tornar tots plegats a l'Ajuntament per agafar la bandera que ha de marcar el camí de la comitiva. Devers les 16.30 hores el batle ha ondejat el penó des de dalt la balconada, per després baixar-lo i entregar-lo al caixer fadrí. El batle entregant la bandera al caixer fadrí. | Josep Bagur Gomila Ara sí, començava el replec de més d'un centenar de caixers i cavallers que confomen la qualcada del Dissabte de Gràcia, tancada pel caixer capellà Joan Tutzó i el batle Héctor Pons, per dirigir-se a l'ermita de Gràcia a celebrar devers les 19 hores les Completes per després tornar a Sa Plaça per fer, quan ja enfosqui, el Jaleo.