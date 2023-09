L’esclat de la festa amb el cavalls, els caixers, el Jaleo i la música a Sa Plaça troba el seu contrast en els moments de pregària i serenor a les Vespres a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

Aquest ofici religiós, que dona sentit i contingut a l’origen cristià de les festes patronals de Maó, ha registrat una gran afluència. Aquesta participació esdevé l’expressió viva de la devoció per la Verge que protegeix Maó. Són anomenades, amb antiga expressió popular, Completes.

El caixer capellà i rector de la parròquia de Sant Antoni, Joan Tutzó, ha presidit la celebració. L'han acompanyat el rector de Santa Maria i capellà del santuari, Joan Miquel Sastre; i els també preveres Llorenç Sales, Mateo Seguí de Vidal i Guillermo Pons; i els diaques Joan Mercadal Victory i Vicent Llabrés.

Les Vespres han començat després de l’arribada de tots els caixers de sa Qualcada a l’ermita; una comitiva on els seus darrers integrants són el caixer capellà i el caixer batle, Hèctor Pons. El so del tambor i el fabiol ha romput el silenci d’aquest espai d’oració i espiritualitat. Després de l’himne, els salms i una lectura evangèlica, l’ofici litúrgic ha seguit amb el cant de Magnificat, les pregàries per l’Església diocesana i universal, i, finalment, els Goigs a la Mare de Déu. S'ha repartit l’aiguarrós i els caixers van passar, un rera l’altre, dvant la imatge de la patrona de Maó en senyal de respecte i veneració.