Els cavalls tornen a botar a Sa Plaça. El segon jaleo de Gràcia ja ha començat i ho ha fet quan passaven quinze minuts de la una del migdia.

Abans han anat passant per davant l'Ajuntament els 126 caixers i cavallers que conformen la qualcada en una plaça plena de gent que esperava amb ànsia que comencés l'acte més important de les festes. A les 12.57 hores el caixer fadrí, José Naharro, ha entregat la bandera a la tinent de batle Elena Costa perquè la resguardés. El jaleo estava a punt de començar.

La Banda de Música de Maó ha fet sonar primer un pasdoble mentre passaven els cavalls davant la tribuna de les autoritats. A les 13.15 hores el caixer capellà, Joan Tutzó i el batle Héctor Pons han entrat a la plaça i s'han escoltat les notes del Postillón de la Rioja. I la plaça ha explotat amb l'inici del jaleo del Dia de Gràcia.

El jaleo que conclourà després de dues voltes i una tercera on s'entregaran les canyes verdes. Després del jaleo hi haurà el ja tradicional Volem Vi, per continuar amb la festa a la mateixa plaça amb el repertori musical de la Banda de Maó, mentre a l'Ajuntament se celebra la Beguda de Caixers.